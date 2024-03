Quatro pessoas são baleadas durante ataque do tráfico em Cariacica

Vítimas têm entre 15 a 47 anos; testemunhas disseram que três suspeitos passaram de carro atirando pela rua na noite da última quinta-feira (14)

Quatro pessoas foram baleadas durante um ataque de traficantes no bairro São Francisco, em Cariacica , na noite da última quinta-feira (14). Testemunhas relataram que três suspeitos em um carro prateado passaram pela região disparando na direção dos comércios.

O boletim de ocorrência detalha que policiais foram acionados após denúncias de vários disparos no bairro. No local, eles encontraram um homem de 43 anos caído, com um tiro nas costas, perto de uma casa. Ele disse que estava próximo a uma pizzaria quando o carro dos bandidos passou.