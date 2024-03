Tiroteio em frente a sorveteria deixa um morto e 3 feridos em Vila Velha

Entre as vítimas baleadas está o dono do estabelecimento; suspeitos chegaram a pé, na noite de quinta-feira (14), provocando pânico e correria

Um homem identificado como Lucas Monti dos Santos, de 26 anos, foi morto a tiros após um ataque na frente de uma sorveteria no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha , na noite de quinta-feira (14). Além dele, três pessoas ficaram feridas, incluindo o dono do estabelecimento.

Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, três criminosos chegaram à pé na loja e abriram fogo. Foi uma correria total. Lucas ficou caído dentro da sorveteria. Já as outras vítimas, de 43, 30 e 19 anos, saíram correndo pelas ruas do bairro.