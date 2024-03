Homem descumpre medida protetiva e quebra o pé durante fuga em Cariacica

Na última quarta-feira (13), o suspeito passou por audiência de custódia e foi liberado, mas não deveria se aproximar da ex-companheira. Na sexta-feira (15), foi preso novamente ao procurar a vítima

Preso por agredir a ex-companheira e liberado em audiência de custódia na quarta-feira (13), Rodrigo de Oliveira, de 31 anos, acabou preso novamente, na tarde de sexta-feira (15), em Bandeirantes, Cariacica , ao descumprir a medida protetiva que a mulher tinha contra ele. O suspeito, que já estava com um dos pés quebrados, acabou quebrando o outro durante a tentativa de fuga da Polícia Militar .

Rodrigo estava dentro de um carro, na porta da casa da ex, quando começou a ser perseguido pela PM. Só parou o carro depois de bater em outro veículo ( veja vídeo acima ).

Mesmo depois da colisão, o suspeito continuou fugindo, invadiu casas do bairro pulando muros e telhados.

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a Justiça concedeu liberdade para o homem, mas o proibiu de se aproximar da vítima. No entanto, na tarde de sexta-feira, ele descumpriu a medida protetiva e foi até a casa dela, alegando que precisava entregar um dinheiro pra ex. Os dois começaram a discutir, e a Polícia Militar foi acionada.