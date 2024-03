Empresário é assassinado a tiros dentro de carro de luxo na Praia da Costa

O crime aconteceu no fim da tarde desta sexta-feira (15) na Rua Romero Lofego Botelho; Diego Lucca foi morto com pelo menos 10 disparos, segundo a polícia

Um empresário foi assassinado com muitos tiros dentro de um carro de luxo, na Praia da Costa, em Vila Velha, no fim da tarde desta sexta-feira (15). O veículo, um Mercedes GLA estava na Rua Romero Lofego Botelho quando foi alvejado por muitos disparos, principalmente no vidro da porta do motorista. A vítima foi identificada como Diego Lucca, dono de uma loja de roupas de grife, recebeu pelo menos dez disparos. A autoria do crime é desconhecida.