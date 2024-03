Tragédia na estrada

Família de Guriri morre em acidente entre quatro veículos na Bahia

Casal e filho seguiam em direção à cidade mineira de Nanuque e morreram em colisão na BR 418, em Nova Viçosa; outra filha do casal, de um ano, sobreviveu

Dois veículos envolvidos no acidente na BR 418, na Bahia. (Reprodução/Redes Sociais)

Quatro pessoas morreram em um grave acidente que envolveu quatro veículos na BR 418, no município de Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia, na noite de sexta-feira (15), por volta das 18h. Três delas são de uma mesma família, que estava em um carro de passeio. De acordo com a apuração de A Gazeta, elas moravam em Guriri, litoral de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

As vítimas foram identificadas como Sara Almeida Moreira dos Santos, de 25 anos, Breno Pereira dos Santos, de 37, e o filho do casal, o menino Enrico Moreira dos Santos, de 4 anos. A filha mais nova, Yasmin Moreira dos Santos, de apenas um ano, sobreviveu com ferimentos leves. Ela foi socorrida e encaminhada a um hospital em Nanuque, cidade mineira no Vale do Mucuri, vizinha a Nova Viçosa. A família tem origem no município de Minas Gerais e seguia para lá quando aconteceu a batida.

Sara, Enrico e Breno não resistiram ao acidente e morreram na Bahia. (Reprodução/Instagram)

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a família estava em um veículo Renault Fluence, com placas de São Mateus. Um homem que dirigia uma Toyota Hilux também não resistiu à colisão e morreu. Ele foi identificado como Masumi Tokunaga, de 57 anos. Um ocupante de um caminhão Mercedes-Benz e dois de um Fiat Strada, também envolvidos no acidente, não se feriram.

A dinâmica da batida

Conforme o portal g1 BA, informações iniciais da PRF são de que tanto o carro de passeio em que a família seguia quanto a caminhonete Toyota fizeram uma ultrapassagem em um local permitido.

O carro da família, conduzido por Sara, seguia no sentido à cidade de Nanuque (MG), e o outro ao Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa (BA). Ambos concluíram as ultrapassagens. No entanto, a motorista do carro de passeio, ao retornar para a pista, teria feito um movimento brusco na direção e perdido o controle do veículo, indo para o acostamento. Ao tentar voltar para a rodovia, rodou com o veículo e foi para a contramão. A caminhonete que vinha em seguida não conseguiu parar e bateu transversalmente no carro, que rodou na pista.

A outra caminhonete envolvida no acidente também não conseguiu evitar a batida e foi o segundo veículo a bater no carro de passeio que rodava na pista. Depois de ser atingido pelas duas caminhonetes, o carro ainda colidiu na lateral de um caminhão que passava na rodovia. Com o impacto, o motor do carro de passeio se soltou do veículo.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas (BA), cidade a cerca de 100 km de Nova Viçosa (BA). A liberação estava prevista para a tarde deste sábado (16).

