Em 24 anos, mais de 100 famílias tentaram identificar Clarinha no ES

Paciente deu entrada no hospital em julho de 2000 após ser atropelada; ela viveu em estado vegetativo no Hospital da PM em Vitória até sua morte

Mais de 100 famílias procuraram o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) tentando identificar Clarinha como uma possível parente desaparecida, segundo apuração do g1ES. Após a morte dela nesta quinta-feira (14), algumas pessoas procuraram órgãos oficiais para descobrir se tinham grau de parentesco com a mulher que ficou em coma por 24 anos no Hospital da Polícia Militar, em Vitória.