Motorista morre ao bater com carro em árvore em rodovia de Vila Pavão

Um caminhão-tanque que estava transportando material corrosivo perdeu o controle e saiu da pista na BR 259, próximo do Shopping Moda Brasil, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (14). O veículo acabou caindo em uma área de vegetação e depois bateu em um barranco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar do impacto, o condutor saiu ileso e não houve danos ao tanque ou vazamento do produto.