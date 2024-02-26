Protesto de Bolsonaro na Avenida Paulista: manifestantes citam suas motivações; veja

A BBC News Brasil acompanhou o protesto convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no domingo (25/2) na Avenida Paulista, em São Paulo.

O ato aconteceu em meio ao avanço de investigações da Polícia Federal sobre um suposto plano de golpe de Estado do qual o ex-presidente é acusado de ter participado.

O protesto contou com a presença de muitas pessoas com a bandeira de Israel - ambulantes vendiam bandeiras do país ao lado de bandeiras do Brasil.

Alguns dos entrevistados citaram, entre os motivos para estarem no ato, sua rejeição à posição do governo Luiz Inácio Lula da Silva sobre Israel e a guerra em Gaza. Outros defenderam a inocência de Bolsonaro frente às investigações em curso.