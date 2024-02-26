Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Protesto de Bolsonaro na Avenida Paulista: manifestantes citam suas motivações; veja
BBC News

Protesto de Bolsonaro na Avenida Paulista: manifestantes citam suas motivações; veja

Alguns dos entrevistados citaram sua rejeição à posição do governo Lula sobre a guerra em Gaza. Outros defenderam a inocência de Bolsonaro frente às investigações em curso.

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 18:00

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

26 fev 2024 às 18:00
A BBC News Brasil acompanhou o protesto convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no domingo (25/2) na Avenida Paulista, em São Paulo.
O ato aconteceu em meio ao avanço de investigações da Polícia Federal sobre um suposto plano de golpe de Estado do qual o ex-presidente é acusado de ter participado.
O protesto contou com a presença de muitas pessoas com a bandeira de Israel - ambulantes vendiam bandeiras do país ao lado de bandeiras do Brasil.
Alguns dos entrevistados citaram, entre os motivos para estarem no ato, sua rejeição à posição do governo Luiz Inácio Lula da Silva sobre Israel e a guerra em Gaza. Outros defenderam a inocência de Bolsonaro frente às investigações em curso.
Confira na reportagem de João Fellet.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Protestos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de vagas em Colatina gera reclamações após suspensão do estacionamento rotativo
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Royalties de petróleo: STF marca audiência de conciliação um dia antes de julgamento
Imagem de destaque
Acidente de trabalho: 8 direitos garantidos por lei

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados