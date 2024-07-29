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Eleições 2024

Alcântaro Filho não vai disputar em Aracruz: "Não recebi autorização do Céu"

Delegado Leandro Sperandio era o pré-candidato do Republicanos a prefeito da cidade, mas desistiu. Deputado estadual, plano B do partido, não vai entrar na corrida

Públicado em 

29 jul 2024 às 09:51
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado estadual Alcântaro Filho no plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
Deputado estadual Alcântaro Filho no plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Lucas S. Costa/Ales
O deputado estadual Alcântaro Filho (Republicanos) decidiu não disputar a Prefeitura de Aracruz em 2024. Ele era a opção do partido após a desistência do delegado Leandro Sperandio, até então pré-candidato a prefeito.
Sperandio alegou motivos pessoais para sair da corrida. 
Alcântaro, nesta segunda-feira (29), por sua vez, afirmou o seguinte: "Não recebi autorização do Céu para entrar na disputa em cima da hora".
"Pesam ainda o planejamento, a família (....) Minha missão continua sendo defender Aracruz e região na Assembleia Legislativa e defender as crianças e os cristãos", complementou.
O deputado já havia dito, na semana passada, que iria orar em busca de uma resposta sobre como se portar nas eleições municipais.
Além das questões, digamos, celestiais, há elementos terrenos, mais palpáveis, envolvidos no anúncio feito pelo parlamentar.
Em Aracruz, o favorito na disputa é o atual chefe do Executivo municipal, Doutor Coutinho (PP).
Ele conta até com o apoio do deputado federal Amaro Neto, do Republicanos, que estava no palanque do prefeito mesmo quando o correligionário Leandro Sperandio ainda era pré-candidato. 
Pesquisas de intenção de voto que mostram a vantagem do candidato do PP em relação aos demais foram um dos fatores considerados, nos bastidores, como uma das razões para a desistência do delegado.
Além disso, como o próprio Alcântaro ressaltou, tornar-se candidato agora seria fazê-lo "em cima da hora".
O deputado estadual teria que enfrentar um adversário muito competitivo de forma praticamente improvisada. 
A eleição vai ocorrer em pouco mais de dois meses.
Em 2020, Alcântaro Filho foi candidato a prefeito de Aracruz, e ficou em segundo lugar com um percentual de votos bem próximo do de Dr. Coutinho. Mas, agora, os tempos e as circunstâncias são outros.
O Republicanos vai lançar chapa de candidatos a vereador na cidade e, por enquanto, o partido não definiu se vai apoiar algum dos concorrentes à prefeitura.
Isso vai ficar a cargo dos candidatos a vereador e de Alcântaro.
O fato é que, após uma série de atribulações, a legenda não vai ter candidato a prefeito justamente em Aracruz, a cidade do presidente estadual do Republicanos, Erick Musso.
Além de Dr. Coutinho, os nomes na corrida são: Marcelo Souza (PL), Gúbio Heringer (PMB) e Tico Selvati (PRTB).

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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