PSD vai apoiar Pazolini na disputa pela reeleição em Vitória

Erick Musso, Lorenzo Pazolini e Renzo Vasconcelos após PSD confirmar apoio ao prefeito Crédito: Reprodução

Chegou ao fim o mistério que prevalecia sobre quem o Partido Social Democrata (PSD) apoiará na disputa pela Prefeitura de Vitória , nas eleições deste ano. Na tarde desta segunda-feira (12), o presidente estadual da legenda, Renzo Vasconcelos, afirmou que a sigla fortalecerá a base de apoio de Lorenzo Pazolini (Republicanos) , que busca a reeleição.

Desde o início da pré-campanha, circulava no mercado político da Capital que o G6, bloco partidário de legendas aliadas ao governo do Estado, composto pela Federação PSDB/Cidadania, PSB, MDB, União Brasil e, até então, o PSD, apoiaria a candidatura do ex-prefeito Luiz Paulo (PSDB)

Com o avanço do tempo, no entanto, o apoio do PSD ao tucano ficou cada vez mais incerto. O partido, por exemplo, sequer esteve presente na convenção de Luiz Paulo , que disse em julho, após o evento de oficialização de sua candidatura, que estava confiante no apoio da legenda.

No dia 7 de agosto, a colunista Letícia Gonçalves noticiou que a executiva municipal do PSD em Vitória, presidida pelo deputado estadual Fabrício Gandini, havia delegado à executiva estadual , comandada por Renzo Vasconcelos, a prerrogativa de definir quem a sigla apoiaria na Capital.

“Como presidente estadual do PSD, conversei com o deputado Fabrício Gandini, que é o presidente municipal da sigla em Vitória. Ele pediu para que eu conduzisse o PSD na eleição na Capital, enquanto ele ficaria responsável pela consolidação das alianças partidárias em municípios do interior do Espírito Santo. Nosso apoio à reeleição de Lorenzo Pazolini (Republicanos) passa pelo respeito que temos à sua administração e ao reconhecimento desse trabalho vitorioso. Também estamos alinhados com o Republicanos, partido que caminhará conosco em várias cidades capixabas”, declarou Renzo Vasconcelos nesta segunda-feira (12).

Renzo Vasconcelos é candidato a prefeito em Colatina , Noroeste do Estado, onde o Republicanos não lançou um nome para a disputa do Executivo municipal e já declarou apoio à candidatura dele.

“Pazolini mostrou ao longo desses quase quatro anos que tem capacidade de gestão e é comprometido com a nossa Capital. Tenho certeza que vai fazer ainda mais por Vitória. Estou muito feliz pelo nosso partido ter ficado ao seu lado nessa caminhada”, completou o presidente estadual do PSD.