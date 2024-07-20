Apoio do PSD a Luiz Paulo em Vitória ainda é incerto

Luiz Paulo é confirmado candidato à Prefeitura de Vitória em convenção realizada neste sábado (20) Crédito: Ricardo Medeiros

Uma ausência na convenção unificada de Luiz Paulo (PSDB) , em Vitória , na manhã deste sábado (20), chamou a atenção. Entre os partidos do G6, grupo de legendas aliadas ao governo do Estado e cotadas para compor a chapa de apoio ao candidato, apenas o PSD não compareceu.

Após o deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB) ter declinado de sua pré-candidatura para prefeito de Vitória, um grupo de seis legendas aliadas ao governo estadual se reuniu em torno de um nome para fazer frente à possível reeleição de Lorenzo Pazolini (Republicanos)

Depois de uma série de reuniões, o bloco partidário, então formado pela Federação PSDB/Cidadania, PSB, PSD, MDB e União Brasil decidiu apoiar o ex-prefeito Luiz Paulo. O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) também buscava apoio do conjunto de legendas, mas desistiu de participar das eleições para focar nas articulações de sua agremiação.

Ainda assim, Gandini optou por permanecer no apoio a Luiz Paulo. No entanto, começaram a circular rumores no mercado político que o presidente estadual do PSD, o ex-deputado Renzo Vasconcelos, estaria inclinado a orientar seu partido a desembarcar da pré-candidatura de Luiz Paulo para apoiar Pazolini. Essa costura estaria sendo feita junto ao presidente do Republicanos no Estado, o também ex-deputado Erick Musso.

Participaram conjuntamente da convenção de Luiz Paulo a Federação PSDB/Cidadania e os partidos PSB, PMB e União Brasil. O MDB, que integra o grupo de aliados do psdbista, estave presente na figura do presidente municipal Sérgio Borges, mas vai realizar a sua própria convenção na Capital no dia 3 de agosto. A vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane, pré-candidata pelo Podemos, também passou pelo local.

Representantes de partidos que apoiam a candidatura de Luiz Paulo (PSDB) em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Quem não participou da convenção conjunta nem enviou representantes foi o PSD. A única figura do partido que teve momento de fala no evento foi Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, que gravou e enviou um vídeo de apoio a campanha de Luiz Paulo. "Eu sempre sonhei em ser prefeito do Rio e me inspirava no exemplo do Luiz Paulo Vellozo Lucas", declarou.

O deputado estadual Fabrício Gandini chegou a ser anunciado no microfone, mas após alguns segundos de silêncio, o público notou que o parlamentar não havia ido à convenção. Segundo o próprio Luiz Paulo, ele estava em agenda no interior e teria enviado um áudio o apoiando durante o evento.

"Gandini está trabalhando para o PSD estar formalizado conosco. Tivemos várias conversas com o Renzo. Eles não puderam estar, nesse primeiro momento, mas eu tenho confiança de que eles estarão conosco", declarou Luiz Paulo para A Gazeta, durante o evento.