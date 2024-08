Chapa com Du Kawasaki e Coronel Wagner é confirmada para a disputa em Vitória

Candidatos a prefeito e vice-prefeito apostam em inovação e prometem transformar a Capital em um exemplo nacional

O empresário Eduardo Ramlow, o Du Kawasaki (Avante), confirmou sua pretensão de comandar a Capital capixaba durante convenção realizada na noite desta segunda-feira (5). Em outubro, ele disputará as eleições municipais ao lado do Coronel Wagner, que aceitou ser o candidato a vice-prefeito da chapa majoritária . O militar ainda não se filiou a um partido - ele tem até o dia 15 de agosto para fazê-lo.

Como presidente municipal da legenda, Du se oficializou candidato a prefeito e disse que a cidade merece uma gestão comprometida com a segurança pública, o diálogo, a inovação e a tecnologia.

“Estou pronto para usar a minha experiência de vida empreendedora para transformar Vitória em uma das capitais mais modernas do Brasil. Com fé em Deus e a união de todos, podemos construir uma cidade melhor e mais conectada com o futuro”, declarou o empresário.