Célia é confirmada candidata e partidos abandonam convenção em Cariacica

Presidentes dos diretórios municipais do PV e PCdoB, com quem o PT forma uma federação, só assinaram a ata de oficialização da chapa e abandonaram a convenção

A Federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PV e PCdoB, oficializou o nome da professora petista Célia Tavares e do vice Hudson Vassoler (Psol) na disputa pela Prefeitura de Cariacica , em convenção realizada na manhã deste domingo (4). O evento de oficialização da candidatura não pôs fim, no entanto, ao clima de racha existente entre os partidos federados.

Os presidentes municipais do PV e PCdoB, César Lucas e Nelson Baby, respectivamente, passaram rapidamente pela convenção, assinaram a ata oficial, chancelando o nome de Célia, do vice e dos vereadores que vão compor a chapa, mas não se sentaram à mesa, nem fizeram uso da palavra, saindo da Câmara de Vereadores, onde ocorreu o evento, muito antes da sessão terminar.

Dias depois, o presidente do comitê estadual do PCdoB, o médico Neio Lúcio Fraga Pereira, também reforçou o grupo dos que desembarcaram da candidatura petista para apoiar a reeleição do prefeito Euclério Sampaio (MDB). Essas resistências locais fizeram com que o impasse tivesse de ser discutido no âmbito da Comissão Executiva Nacional da Federação Brasil da Esperança, que confirmou o nome de Célia para representar os partidos federados na disputa.