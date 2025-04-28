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Visita presidencial

Lula deve vir ao ES em breve. Veja a data

Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República informou que na visita o petista vai entregar casas do programa Minha Casa, Minha Vida

Publicado em 28 de Abril de 2025 às 18:14

Públicado em 

28 abr 2025 às 18:14
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Presidente Lula inaugura o Contorno do Mestre Álvaro
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, em 2023 Crédito: Fernando Madeira
O presidente Lula (PT) afirmou, em fevereiro, que faria uma visita ao Espírito Santo, o que, até agora, não se confirmou. Mas a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República já avisou à deputada federal Jack Rocha, presidente estadual do PT, que uma data está pré-agendada: o presidente deve ir a Linhares na sexta-feira (2).
O ofício trata da "possibilidade da viagem" do presidente, "para entrega de 917 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, Residencial Mata do Cacau".
"A confirmação da agenda, bem como a programação, estão em fase de elaboração", informou a secretaria, ainda no ofício.
As casas do Residencial Mata do Cacau começaram a ser construídas em 2010, ou seja, no último ano do segundo mandato de Lula à frente do governo federal.
De lá para cá, as obras sofreram diversas paralisações. Houve até enchentes e incêndios no local. Em 2022, reportagem de A Gazeta mostrou que o Mata do Cacau era, naquele momento, um residencial fantasma.
Depois, as obras foram retomadas. No ano passado, foi realizado o sorteio para definir a localização do imóvel de cada morador.
LULA NA SERRA
A última vez que Lula esteve no Espírito Santo ocorreu em dezembro de 2023, quando o presidente inaugurou as obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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