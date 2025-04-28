Lula deve vir ao ES em breve. Veja a data

O presidente Lula (PT) afirmou, em fevereiro, que faria uma visita ao Espírito Santo
, o que, até agora, não se confirmou. Mas a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República já avisou à deputada federal Jack Rocha, presidente estadual do PT, que uma data está pré-agendada: o presidente deve ir a Linhares na sexta-feira (2).
O ofício trata da "possibilidade da viagem" do presidente, "para entrega de 917 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, Residencial Mata do Cacau".
"A confirmação da agenda, bem como a programação, estão em fase de elaboração", informou a secretaria, ainda no ofício.
As casas do Residencial Mata do Cacau começaram a ser construídas em 2010, ou seja, no último ano do segundo mandato de Lula à frente do governo federal.
De lá para cá, as obras sofreram diversas paralisações. Houve até enchentes e incêndios no local. Em 2022, reportagem de A Gazeta mostrou que o Mata do Cacau era, naquele momento, um residencial fantasma.