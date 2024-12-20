Famílias vão ter casas definidas em residencial após quase 15 anos de obras no ES

O conjunto habitacional teve as obras retomadas em 2022 e agora será o novo lar de 917 famílias de Linhares Crédito: Divulgação/Cobra Engenharia

Após quase 15 anos de obras, 917 famílias de Linhares , no Norte do Espírito Santo , vão saber o seu novo endereço e conquistar o sonho de ter uma casa própria. Na próxima segunda-feira (23), a prefeitura do município vai realizar um sorteio para definir a localização dos imóveis de cada morador do Residencial Mata do Cacau, situado no bairro Aviso. O evento será realizado às 10 horas no auditório da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que fica ao lado da sede da secretaria municipal de Educação, no bairro Novo Horizonte.

Para estar entre os contemplados com um imóvel no residencial, as famílias precisaram cumprir uma série de critérios nacionais e municipais. Alguns eliminaram de imediato os participantes, como não possuir renda familiar compatível; ser proprietário, cessionário ou propenso comprador de imóvel; e ter recebido, em qualquer tempo, benefício ou crédito/empréstimo habitacional, através de projetos do município, Estado ou União. Durante o sorteio serão priorizados idosos e pessoas com deficiência, que se encaixem nos critérios estabelecidos.



As obras do residencial foram contratadas em 2010, por R$ 40 milhões, como parte do programa Minha Casa, Minha Vida , do governo federal . Ao longo dos anos, ocorreram paralisações e abandonos na construção. Próximos do Rio Doce, os condomínios foram atingidos por uma cheia que causou alagamentos e destruiu parte da construção. Parte das obras teve que ser refeita e, depois, uma nova cheia provocou a inundação do local.

Em outubro de 2022, a reportagem de A Gazeta percorreu o Norte do Espírito Santo para mostrar a situação de unidades do Minha Casa, Minha Vida. As casas do Residencial Mata do Cacau foram encontradas em situação de abandono e destruição, com a área sendo tomada por mato.

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