Os novos aliados de Ricardo Ferraço na corrida pelo Palácio Anchieta

Ricardo Ferraço recebe o apoio de lideranças do Podemos-ES Crédito: Divulgação/Podemos

O Podemos, partido presidido pelo deputado federal Gilson Daniel no Espírito Santo, sempre foi um aliado de primeira hora do governador Renato Casagrande (PSB), mas, nos últimos tempos, enviou sinais trocados. A sigla, por exemplo, fez alianças com o Republicanos do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, em alguns municípios nas eleições de 2024. E um irmão de Gilson Daniel deixou um cargo comissionado no governo para ocupar uma função na Prefeitura de Vitória. Pazolini é um virtual adversário do grupo de Casagrande na disputa pelo Palácio Anchieta em 2026.

Para completar, Gilson Daniel tentou emplacar o próprio nome no primeiro escalão da administração estadual, mas a ideia foi rechaçada por Casagrande. É que se o deputado se licenciasse do mandato para ser secretário, a cadeira em Brasília ficaria com Coronel Ramalho (ex-PL), suplente da vaga e político de oposição. O Podemos decidiu não indicar ninguém mais para o secretariado , mas o presidente estadual garantiu que o partido continuava como integrante da base aliada.

Ainda assim, dúvidas pairavam no ar. Até agora. Na última sexta-feira (11), o Podemos declarou apoio ao "projeto político de Casagrande e Ricardo Ferraço". Leia-se: apoio ao plano de lançar o vice-governador Ricardo Ferraço como candidato ao Palácio Anchieta em 2026.

"Declaramos definitivamente o apoio ao projeto do governador e o projeto do governador, hoje, é Ricardo Ferraço", afirmou o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, à coluna. Ele é secretário-geral do Podemos no estado.

A possibilidade de o partido ficar ao lado de Pazolini, de acordo com Bueno, está "totalmente descartada": "A eleição de 2024 não é representação da de 2026, as alianças feitas entre Podemos e Republicanos em algumas cidades não se traduzem em aproximação para 2026".

No Instagram, Gilson Daniel publicou que reitera "o apoio ao projeto do governador Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço (...) 2026 é logo ali e precisamos seguir avançando com compromisso e responsabilidade".

Embora Ricardo seja o plano A dos casagrandistas a ser lançado candidato ao Palácio no ano que vem, o governador cita outros nomes, entre eles o do próprio Gilson Daniel.

A menção ao parlamentar, entretanto, sempre soou mais como um afago ao aliado do que como uma possibilidade real. "Gilson vai dedicar toda a sua energia a esse projeto (o de Ricardo Ferraço)", garantiu Wanderson Bueno.

E ARNALDINHO BORGO?

De acordo com Wanderson Bueno, desde quando Arnaldinho estava no partido já havia a inclinação de apoiar o candidato a ser lançado por Casagrande, que, hoje, como ele lembrou, é Ricardo Ferraço.

"(O apoio declarado agora) não é uma resposta ao Arnaldinho. Sempre ficou claro para ele que o partido caminharia com o nome escolhido por Casagrande", afirmou o prefeito de Viana.

Mas e se, num futuro breve, o nome escolhido pelo governador for outro? Aliás, e se for Arnaldinho (que, por enquanto, está sem partido)? "Só lá na frente vamos saber se vai mudar ... Se for o caso, o governador vai dialogar com a gente, mas não estamos discutindo outra possibilidade", desconversou Bueno, que em seguida cravou:

"Apostamos todas as fichas que Ricardo vai ser viável como candidato" Wanderson Bueno - Prefeito de Viana e secretário-geral do Podemos no ES

O apoio a Ricardo foi selado em um almoço com nove prefeitos (apenas o de Fundão, Eleazar Lopes, não foi, porque a cidade dele enfrentava estragos provocados por chuvas) e 10 vice-prefeitos do Podemos, do qual o vice-governador participou.

O deputado estadual Allan Ferreira também esteve lá, assim como Gilson Daniel. O deputado federal Victor Linhalis, não. "Ele estava em um seminário, anteriormente marcado, e não pôde ir ao almoço", justificou Bueno.

O RECADO DE VICTOR LINHALIS

Linhalis é unha e carne com Arnaldinho. Permanece no Podemos apesar da saída do prefeito de Vila Velha porque é deputado federal e precisa esperar a janela partidária, a ser aberta somente no ano que vem, para decidir se troca ou não de legenda.

Nos bastidores, o parlamentar é um dos principais entusiastas da candidatura de Arnaldinho ao governo.

No domingo (13) — dois dias após o Podemos se alinhar a Ricardo — Victor Linhalis republicou o seguinte texto no Instagram: "Arnaldinho pode ser a salvação do projeto de sucessão de Renato Casagrande".

Storie publicado por Victor Linhalis Crédito: Instagram/@dr.victorlinhalis

O apoio público do Podemos a Ricardo é, sim, um ponto a favor da pré-pré-campanha do vice-governador de olho em 2026. Ele tem força, justamente, no campo partidário/institucional e na relação com os prefeitos, que, tradicionalmente, seguem os desígnios do Palácio Anchieta. Os vereadores do Podemos devem enviar o mesmo sinal em breve.