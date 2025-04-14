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Eleições 2026

Os novos aliados de Ricardo Ferraço na corrida pelo Palácio Anchieta

O Podemos, partido comandado por Gilson Daniel no ES, declarou apoio ao vice-governador. Movimento põe fim a uma especulação e alimenta outra

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 10:39

Públicado em 

14 abr 2025 às 10:39
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Ricardo Ferraço recebe o apoio de lideranças do Podemos-ES
Ricardo Ferraço recebe o apoio de lideranças do Podemos-ES Crédito: Divulgação/Podemos
O Podemos, partido presidido pelo deputado federal Gilson Daniel no Espírito Santo, sempre foi um aliado de primeira hora do governador Renato Casagrande (PSB), mas, nos últimos tempos, enviou sinais trocados. A sigla, por exemplo, fez alianças com o Republicanos do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, em alguns municípios nas eleições de 2024. E um irmão de Gilson Daniel deixou um cargo comissionado no governo para ocupar uma função na Prefeitura de Vitória. Pazolini é um virtual adversário do grupo de Casagrande na disputa pelo Palácio Anchieta em 2026.
Para completar, Gilson Daniel tentou emplacar o próprio nome no primeiro escalão da administração estadual, mas a ideia foi rechaçada por Casagrande. É que se o deputado se licenciasse do mandato para ser secretário, a cadeira em Brasília ficaria com Coronel Ramalho (ex-PL), suplente da vaga e político de oposição. O Podemos decidiu não indicar ninguém mais para o secretariado, mas o presidente estadual garantiu que o partido continuava como integrante da base aliada.
Ainda assim, dúvidas pairavam no ar. Até agora. Na última sexta-feira (11), o Podemos declarou apoio ao "projeto político de Casagrande e Ricardo Ferraço". Leia-se: apoio ao plano de lançar o vice-governador Ricardo Ferraço como candidato ao Palácio Anchieta em 2026.
"Declaramos definitivamente o apoio ao projeto do governador e o projeto do governador, hoje, é Ricardo Ferraço", afirmou o prefeito de Viana, Wanderson Bueno,  à coluna. Ele é secretário-geral do Podemos no estado.
A possibilidade de o partido ficar ao lado de Pazolini, de acordo com Bueno, está "totalmente descartada": "A eleição de 2024 não é representação da de 2026, as alianças feitas entre Podemos e Republicanos em algumas cidades não se traduzem em aproximação para 2026".
No Instagram, Gilson Daniel publicou que reitera "o apoio ao projeto do governador Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço (...) 2026 é logo ali e precisamos seguir avançando com compromisso e responsabilidade".
Embora Ricardo seja o plano A dos casagrandistas a ser lançado candidato ao Palácio no ano que vem, o governador cita outros nomes, entre eles o do próprio Gilson Daniel.
A menção ao parlamentar, entretanto, sempre soou mais como um afago ao aliado do que como uma possibilidade real. "Gilson vai dedicar toda a sua energia a esse projeto (o de Ricardo Ferraço)", garantiu Wanderson Bueno.
E ARNALDINHO BORGO?
Ao todo, Casagrande já elencou seis aliados como possíveis candidatos ao governo em 2026 e um dos que mais chama a atenção é o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, que saiu do Podemos recentemente após uma série de entreveros com Gilson Daniel.
De acordo com Wanderson Bueno, desde quando Arnaldinho estava no partido já havia a inclinação de apoiar o candidato a ser lançado por Casagrande, que, hoje, como ele lembrou, é Ricardo Ferraço.
"(O apoio declarado agora) não é uma resposta ao Arnaldinho. Sempre ficou claro para ele que o partido caminharia com o nome escolhido por Casagrande", afirmou o prefeito de Viana.
Mas e se, num futuro breve, o nome escolhido pelo governador for outro? Aliás, e se for Arnaldinho (que, por enquanto, está sem partido)? "Só lá na frente vamos saber se vai mudar ... Se for o caso, o governador vai dialogar com a gente, mas não estamos discutindo outra possibilidade", desconversou Bueno, que em seguida cravou:
"Apostamos todas as fichas que Ricardo vai ser viável como candidato" 
Wanderson Bueno - Prefeito de Viana e secretário-geral do Podemos no ES
O apoio a Ricardo foi selado em um almoço com nove prefeitos (apenas o de Fundão, Eleazar Lopes, não foi, porque a cidade dele enfrentava estragos provocados por chuvas) e 10 vice-prefeitos do Podemos, do qual o vice-governador participou.
O deputado estadual Allan Ferreira também esteve lá, assim como Gilson Daniel. O deputado federal Victor Linhalis, não. "Ele estava em um seminário, anteriormente marcado, e não pôde ir ao almoço", justificou Bueno.
O RECADO DE VICTOR LINHALIS
Linhalis é unha e carne com Arnaldinho. Permanece no Podemos apesar da saída do prefeito de Vila Velha porque é deputado federal e precisa esperar a janela partidária, a ser aberta somente no ano que vem, para decidir se troca ou não de legenda.
Nos bastidores, o parlamentar é um dos principais entusiastas da candidatura de Arnaldinho ao governo.
No domingo (13) — dois dias após o Podemos se alinhar a Ricardo — Victor Linhalis republicou o seguinte texto no Instagram: "Arnaldinho pode ser a salvação do projeto de sucessão de Renato Casagrande".
Story publicado por Victor Linhaliss
Storie publicado por Victor Linhalis Crédito: Instagram/@dr.victorlinhalis
O apoio público do Podemos a Ricardo é, sim, um ponto a favor da pré-pré-campanha do vice-governador de olho em 2026. Ele tem força, justamente, no campo partidário/institucional e na relação com os prefeitos, que, tradicionalmente, seguem os desígnios do Palácio Anchieta. Os vereadores do Podemos devem enviar o mesmo sinal em breve.
Mas, fora desse escopo oficial, o vice-governador ainda tem terreno a conquistar, além de lutar contra o fogo amigo. Mesmo dentro do Podemos, como a postura de Victor Linhalis demonstra, nem todos vão "dedicar toda a sua energia" ao projeto Ricardo 2026.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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