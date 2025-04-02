Ricardo Ferraço nega rumores e garante que fica no MDB

Ricardo Ferraço, vice-governador do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

A coluna ouviu de mais de uma pessoa que o vice-governador Ricardo Ferraço, possível candidato ao governo do Espírito Santo , estaria de malas prontas para sair do MDB, partido que ele preside no estado. O motivo seria a eventual parceria entre os emedebistas e o PT do presidente Lula em 2026. Ricardo, um político de centro-direita, não integraria o palanque do petista.

O MDB, entretanto, nem decidiu se vai mesmo caminhar com Lula no ano que vem e, de qualquer forma, a direção nacional da legenda deixaria as lideranças estaduais livres para se posicionar. Ricardo não seria automaticamente vinculado à campanha de Lula e vice-versa. O vice-governador não pretende sair do MDB.

O próprio Ricardo garantiu isso à coluna, na última segunda-feira (31): "Absolutamente não. Sou presidente (estadual) do MDB. Estamos organizando o partido para que possa participar ativamente das eleições majoritárias e proporcionais no Espírito Santo. Isso (o rumor sobre a desfiliação) não tem nenhuma veracidade".

A coluna não mencionou essa possibilidade anteriormente e, em tese, nem haveria necessidade de registrar a negativa.

Mas, como o primeiro parágrafo deste texto explicita, há atores políticos acreditando, ou apostando, na saída de Ricardo do MDB, o que abalaria o tabuleiro político-eleitoral capixaba.

Considero relevante, portanto, assinalar que isso não está nos planos do vice-governador. Já há emoções o suficiente neste período pré-eleitoral antecipado.

Ricardo ressaltou, inclusive, que tem apoio do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, para disputar o Palácio Anchieta.

Quanto à corrida pela presidência da República, o vice-governador contou que a tendência é que o partido libere os filiados para aderirem ao candidato de sua preferência, ou seja, que não haja coligação entre MDB e PT, nacionalmente.

O partido tem ministérios no governo federal, mas outras siglas, inclusive de centro-direita, também ocupam espaços na Esplanada dos Ministérios. Ainda assim, essas legendas abrigam até opositores de Lula.

"O União Brasil está no governo Lula, o PP está no governo Lula, o Republicanos está no governo Lula", lembrou Ricardo Ferraço.

O Republicanos é o partido do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, potencial adversário de Ricardo na disputa pelo governo estadual.

O PSD, ao qual o ex-governador Paulo Hartung vai se filiar em maio, também integra a gestão petista.

Assim, em termos de laços formais com o governo Lula, não há muita gente que possa apontar o dedo para os coleguinhas ou concorrentes.

Claro que uma eventual coligação entre MDB e PT teria mais repercussão que apenas a participação da sigla no governo federal, pelos efeitos eleitorais práticos da aliança.

Mesmo que isso ocorresse, entretanto, é improvável que Ricardo fosse obrigado a fazer campanha para Lula ou que realmente se imbuísse na missão.

Basta lembrar que nem Casagrande, um homem de centro-esquerda e historicamente ligado ao PSB, atuou como cabo eleitoral do petista em 2022. E olha que o PSB formava chapa com Lula, com o vice Geraldo Alckmin.

O eleitorado do Espírito Santo, como os pleitos de 2018 e 2022 revelaram, é majoritariamente bolsonarista, ou antipetista, na hora de decidir quem vai ocupar a Presidência da República.