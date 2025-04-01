Arnaldinho e Euclério se movimentam de olho em 2026 e Casagrande diz que é "natural"

Renato Casagrande discursa na assembleia da Amunes, em Vitória Crédito: Letícia Gonçalves

O governador Renato Casagrande (PSB) voltou ao trabalho na segunda-feira (31), após dez dias férias , durante os quais o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) ficou à frente do Executivo estadual. Ricardo é a principal aposta de Casagrande na corrida pelo Palácio Anchieta em 2026.

É cada vez mais evidente, entretanto, que os prefeitos de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), e de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), movimentam-se no mesmo sentido.

Isso não chega a surpreender, já que o próprio Casagrande colocou os dois, além do ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT) e os deputados federais Gilson Daniel (Podemos) e Da Vitória (PP), na lista de possíveis candidatos , caso Ricardo não se viabilize.

Mas como lidar com vários nomes de um mesmo grupo político que estão de olho numa cadeira só? O governador poderia pôr um freio nas ambições de Arnaldinho e Euclério, já que prioriza o projeto de Ricardo Ferraço?

A coluna questionou Casagrande se as movimentações dos dois prefeitos contam com o aval dele. E o governador respondeu que sim, mas não com essas palavras:

"Quando eu falo que tenho diversos nomes com condições de governar o estado, mas a prioridade é do Ricardo, porque é o vice-governador, está dado um sinal de que as pessoas podem se movimentar".

"Agora, a movimentação de hoje ainda é preliminar. Não estamos na época da eleição ainda, mesmo que o processo tenha se antecipado. Em toda eleição a gente fica discutindo se está na hora, se não está na hora, mas mas isso acontece, inevitavelmente. Então é normal", completou.

"Consideramos natural o movimento do Euclério, do Arnaldinho e do Ricardo" Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo

"Todos sabem que o Ricardo tem credencial em termos de candidatura, pela posição que exerce, pela competência e por toda a sua experiência na vida pública. Isso não impede que outros líderes do nosso movimento façam qualquer articulação, até porque não estamos na época de decidir ainda a candidatura", frisou o governador.

AS MOVIMENTAÇÕES DE EUCLÉRIO

Não é segredo para ninguém que Euclério tem se articulado com líderes religiosos, entidades de classe e, obviamente, outros atores políticos para deixar claro que está no jogo pelo Palácio Anchieta. Ele é do partido de Ricardo Ferraço e aliado do vice-governador, mas após ser reeleito com expressivos 88,41% dos votos, o prefeito marca posição.

O prefeito também teve que fazer uma breve pausa na agenda devido à nova cirurgia a que foi submetido , mas uma coisa que não parou, de acordo com aliados de Euclério, foi o entusiasmo dele para disputar o pleito de 2026. "Eu ouvi ele dizer que recebeu um sinal de Deus de que vai ser o próximo governador", confidenciou uma fonte da coluna.

Já um ator político que acompanha o prefeito de Cariacica há anos acredita que Euclério quer mesmo é valorizar o próprio passe, deixar claro para os integrantes do bloco casagrandista que vai ser alguém decisivo na eleição do ano que vem, se não como candidato, como condutor de votos.

E AS DE ARNALDINHO

O prefeito de Vila Velha é mais discreto que Euclério, mas, como a coluna mostrou , articula-se de olho na corrida pelo Palácio Anchieta. Um aliado de Arnaldinho Borgo saiu do gabinete do chefe do Executivo canela-verde recentemente convencido de que o prefeito "está muito determinado a disputar o governo".

"Ele está fazendo pesquisas qualitativas e conversando com lideranças políticas do interior. Ele vê Euclério, e até Vidigal, se movimentando, então também está se mexendo", contou uma liderança política de Vila Velha.

Arnaldinho até saiu do Podemos , legenda em que não tinha trânsito com o presidente estadual, Gilson Daniel, para se fortalecer, uma preparação para 2026. "Ele precisa de um partido que possa comandar, sem risco de ter a candidatura barrada pela direção estadual, por exemplo", avalia um arnaldista.

FOGO AMIGO

A questão é que os partidários de um possível candidato tendem a exaltar as qualidades daquele que preferem e a criticar quem veem como adversário interno.

Não é raro a coluna ouvir de aliados do prefeito de Vila Velha, por exemplo, que Arnaldinho tem o perfil ideal para concorrer com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), virtual concorrente do grupo de Casagrande na corrida pelo governo.

E que Ricardo Ferraço não tem os atributos necessários para uma eleição que promete ser "geracional", com vantagem para políticos mais jovens. "Integrantes do próprio grupo que o apoia acham que o Ricardo não vai emplacar", diz um casagrandista, que, obviamente, trabalha, nos bastidores, para que outro nome seja o escolhido pelo grupo.

Ao mencionar seis possíveis candidatos, sendo que somente deve haver um, Casagrande mostrou que tem várias cartas na manga e afagou aliados publicamente. Como efeito colateral, entretanto, deu margem a esse tipo de "fogo amigo" entre os aliados.

"Da mesma forma que estou determinado a ser candidato, também estou à disposição para apoiar qualquer dos candidatos que possam dar continuidade ao trabalho do nosso governador Renato Casagrande" Ricardo Ferraço (MDB) - Vice-governador do Espírito Santo