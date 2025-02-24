Lula diz que vem ao ES na semana que vem

O presidente Lula
(PT) afirmou, nesta segunda-feira (24), que virá ao Espírito Santo
na semana que vem. Ao discursar durante evento em Rio Grande (RS), o petista disse que tem percorrido o país e vai continuar a fazer isso, “inaugurar até fábrica de palito de fósforo”.
Como exemplo, citou que esteve recentemente no Rio de Janeiro, nesta segunda (24) foi ao Rio Grande do Sul, semana que vem estará no Espírito Santo e depois, na Bahia.
Lula não especificou qual agenda vai cumprir em terras capixabas.
A presidente estadual do PT, deputada federal Jack Rocha, afirmou que o presidente deve vir após o carnaval
.
“Há muitos outros investimentos do governo federal
no Espírito Santo e estamos construindo a agenda. Pedro Canário tem uma simbologia muito grande. Já foi o município com menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Espírito Santo”, contou a presidente estadual do PT.
A Secretaria de Comunicação da Presidência da República ainda não divulgou a data e a agenda oficial da visita.