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Visita presidencial

Lula diz que vem ao ES na semana que vem

Presidente da República anunciou visita durante evento no RS. Veja a possível agenda do petista no estado

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 15:45

Públicado em 

24 fev 2025 às 15:45
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Ricardo Stuckert / PR
O presidente Lula (PT) afirmou, nesta segunda-feira (24), que virá ao Espírito Santo na semana que vem. Ao discursar durante evento em Rio Grande (RS), o petista disse que tem percorrido o país e vai continuar a fazer isso, “inaugurar até fábrica de palito de fósforo”.
Como exemplo, citou que esteve recentemente no Rio de Janeiro, nesta segunda (24) foi ao Rio Grande do Sul, semana que vem estará no Espírito Santo e depois, na Bahia.
Lula não especificou qual agenda vai cumprir em terras capixabas.
A presidente estadual do PT, deputada federal Jack Rocha, afirmou que o presidente deve vir após o carnaval.
A expectativa é que ele anuncie investimentos relacionados à Petrobras, novos Institutos Federais de Educação (Ifes), em Laranja da Terra e Muniz Freire, e inaugure o Ifes de Pedro Canário.
“Há muitos outros investimentos do governo federal no Espírito Santo e estamos construindo a agenda. Pedro Canário tem uma simbologia muito grande. Já foi o município com menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Espírito Santo”, contou a presidente estadual do PT.
A Secretaria de Comunicação da Presidência da República ainda não divulgou a data e a agenda oficial da visita.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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