Pazolini admite disputar governo do ES "em construção macro" e diz que vice pode "cuidar de Vitória"
Eleições 2026
Pazolini admite disputar governo do ES "em construção macro" e diz que vice pode "cuidar de Vitória"
Prefeito da Capital é o nome do Republicanos na corrida pelo Palácio Anchieta no ano que vem. Nesta quarta (16), ele fez uma rara declaração pública sobre o assunto. Também falou sobre anistia e cravou: "Sempre fui um político de direita"
Lorenzo Pazolini presta contas na Câmara de VitóriaCrédito: Reprodução/Câmara de Vitória
Durante cerca de cinco horas, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), prestou contas à Câmara Municipal, na manhã desta quarta-feira (16). Ao responder questionamentos de vereadores, o chefe do Executivo municipal basicamente exaltou os feitos da própria gestão.
Em um raro momento, porém, Pazolini falou também sobre as eleições de 2026 e admitiu disputar o Palácio Anchieta: "Se for da vontade de Deus, consultando a minha família, as pessoas que nos acompanham, com muita humildade, poderemos ter, sim, algo que seja inovador para levar essas políticas públicas aos 78 municípios", afirmou, ao responder a uma pergunta feita por Armandinho Fontoura (PL).
"Mas só se for para ser coletivo, só se for uma construção macro no Espírito Santo", completou.
Podemos interpretar "construção macro" como o apoio de um grupo político estruturado e minimamente amplo. O prefeito quer dizer que não vai ser candidato de qualquer jeito, aos trancos e barrancos, e sim se tiver chances reais de vitória.
O próprio Pazolini evita se manifestar, publicamente, sobre o assunto, embora dê sinais claros de que tenta viabilizar a própria candidatura: percorre municípios do interior em busca do apoio de lideranças políticas, publica dados de pesquisas de intenção de voto que o colocam como concorrente ao cargo de governador e até abrigou, no secretariado, aliados que podem ajudá-lo na disputa eleitoral.
Para entrar mesmo na corrida, o prefeito vai ter que renunciar ao mandato até o início de abril do ano que vem. É uma exigência da legislação eleitoral.
Nesse caso, quem passaria a comandar o Executivo municipal, até dezembro de 2028, seria a vice-prefeita Cris Samorini (PP).
"Tenho certeza que a Cris tem condições de continuar cuidando de Vitória, com muita competência"
Lorenzo Pazolini (Republicanos) - Prefeito de Vitória
Ela também é secretária municipal de Desenvolvimento.
Se herdar a gestão municipal, Cris vai contar com um secretariado ligeiramente diferente do que está em atividade hoje. Soraya Manato (PP), da pasta de Assistência Social, e Coronel Ramalho, do Meio Ambiente, por exemplo, devem ser candidatos a deputado federal, o que também os obrigaria a deixar a gestão em abril de 2026.
ANISTIA
Ainda ao responder a questionamentos de Armandinho, Pazolini reafirmou o endosso à anistia aos acusados de tentativa de golpe de Estado que invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023.
Se esse projeto for aprovado pela Câmara dos Deputados, apoiadores do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) seriam perdoados do cometimento de crimes como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e deterioração de patrimônio público.
"O atual governo central (Lula) prometeu uma pacificação, com uma frente ampla, com o objetivo de olhar para frente. Mas governou olhando para o retrovisor, fomentando a perseguição", afirmou Pazolini.
"Propomos olhar para frente, pacificar o país, para que possamos voltar a crescer", defendeu ainda o prefeito de Vitória durante a prestação de contas.
"O país só vai voltar a se desenvolver quando essa pacificação ocorrer."
Punir os envolvidos no 8 de janeiro (com direito a defesa e penas individualizadas e adequadas a cada caso) poderia desencorajar atos semelhantes.
É difícil imaginar a "pacificação" exaltada por Pazolini se invasão e depredação das sedes dos Poderes e, principalmente, apologia a golpe de Estado tornarem-se algo corriqueiro no Brasil.
A anistia, entretanto, é uma pauta cara ao bolsonarismo.
Ao se alinhar à ideia, o potencial candidato ao Palácio Anchieta ganhou a simpatia de políticos de direita e extrema-direita e dos eleitores deles.
Um exemplo é Armandinho Fontoura, que se dirigiu ao prefeito nesta quarta em tom bastante amistoso. Embora o Partido Liberal não integre oficialmente a base aliada, o vereador tem apoiado a gestão municipal no plenário.
Por outro lado, o endosso à anistia tornou Pazolini alvo de críticas da esquerda e de pessoas mais afeitas ao regime democrático.
O prefeito, sabida e declaradamente um homem de centro-direita, nunca se disse bolsonarista, nem declarou voto nas eleições de 2022 para a Presidência da República.
Em relação a posicionamentos ideológicos, ele sustentou, nesta quarta, que sempre foi do jeito que é:
"Sempre estive no mesmo lugar, sempre ocupei a mesma posição no espectro político partidário e ideológico. Sempre fui um político de direita, de centro-direita"
Lorenzo Pazolini (Republicanos) - Prefeito de Vitória
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.