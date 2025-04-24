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Comissionado

Comerciante obrigado a retirar câmeras ganha cargo na Prefeitura de Vitória

Eugênio Martini foi nomeado nesta quinta-feira (24) pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos)

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 17:24

Públicado em 

24 abr 2025 às 17:24
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Cris Samorini, Lorenzo Pazolini, Eugenio Martini, Armandinho Fontoura e Erick Musso
Cris Samorini, Lorenzo Pazolini, Eugenio Martini, Armandinho Fontoura e Erick Musso Crédito: Instagram/@erickmusso
O comerciante Eugênio Martini, que teve que retirar mais de 200 câmeras de videomonitoramento no Centro de Vitória, é o novo gerente da Central de Serviços da prefeitura da Capital. A nomeação no cargo comissionado, assinada pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), foi publicada nesta quinta-feira (24).
Martini ganhou notoriedade no mês passado, após ser notificado pela EDP, concessionária de energia elétrica, para desinstalar os equipamentos. De acordo com a companhia, a retirada segue resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), voltadas para a “qualidade e segurança da rede elétrica e a integridade física das pessoas”.
O comerciante é um velho conhecido dos moradores do Centro, onde reside há 40 anos. No ano passado, foi candidato a vereador pelo PL, recebeu  1.186 votos, não foi eleito e continua filiado à legenda.
Ele contou à coluna, nesta quinta, que o convite para participar da administração municipal partiu diretamente de Pazolini, sem intervenção do partido, ou seja, a nomeação não representa um laço formal da gestão com o partido presidido, no Espírito Santo, pelo senador Magno Malta.
"Eu fui candidato, não fui eleito e agora sou um cidadão comum. Creio que a minha nomeação ocorreu como repercussão do trabalho que eu faço", afirmou o comerciante.
De acordo com o site da PMV, a Central de Serviços é responsável por "manutenção das vias públicas, praças, calçadas, ciclovias, rede de drenagem, limpeza urbana, destinação de resíduos sólidos domiciliares e de saúde, além da administração dos dois cemitérios municipais, recolhimento de móveis usados e doação, por meio da Secretaria de Assistência Social, para famílias carentes, entre outras atribuições".
Questionado sobre experiência prévia na administração pública, Martini respondeu à coluna que o conhecimento que tem sobre o Centro de Vitória e o fato de ter atuado, ainda que informalmente, ao lado de servidores da prefeitura na região, o capacitam para a nova função. 
"Talvez eu tenha 'doutorado' em comparação a outras pessoas que foram nomeadas no passado (para a gerência da Central de Serviços) e não conheciam nada do Centro."
"Fui da Marinha, fui fiscal da Receita, fui técnico de comunicações, corretor de linha telefônica, dono de malharia, de banca de revista, de lanchonete e de discoteca. Conheço morador de rua, conheço ladrão, estudei cinco anos para ser padre, tenho conhecimento sobre a natureza humana e gabarito para lidar com a comunidade", complementou Martini.
"Meu sonho é deixar esta cidade como num conto de fadas"
Eugenio Martini - Gerente da Central de Serviços de Vitória
No Instagram, o secretário de Governo de Pazolini, Erick Musso, deu boas-vindas a Martini: "Chegando para fortalecer ainda mais o nosso time e aprimorar o atendimento à população".
Após o episódio da retirada das câmeras, Martini foi incensado por parlamentares do PL na Câmara de Vitória.
O vereador Darcio Bracarense (PL), por exemplo, até apresentou um projeto de lei para permitir que cidadãos instalem câmeras privadas para captar imagens em locais públicos. Mas a iniciativa foi considerada inconstitucional pela maioria dos vereadores, inclusive os da base do prefeito, e barrada pela própria Casa.
ACENO
Na foto publicada por Erick para anunciar o novo gerente da Central de Serviços (que está no início deste texto), além do prefeito, do secretário de Governo e da vice-prefeita Cris Samorini (PP), aparece o vereador Armandinho Fontoura (PL).
Ainda que a escolha de Martini não tenha sido resultado de uma costura partidária, o que envolveria o aval de Magno Malta, a nomeação representa, politicamente, mais um aceno de Pazolini aos políticos e aos eleitores de direita.
Outros sinais como esses foram enviados quando Pazolini nomeou a ex-deputada federal Soraya Manato (PP) como secretária de Assistência Social e o ex-secretário estadual de Segurança Pública Coronel Ramalho (PL) para comandar a Secretaria de Meio Ambiente. 
O prefeito também defendeu publicamente a anistia aos acusados de tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023, uma pauta cara ao bolsonarismo e à extrema-direita.
De acordo com o diário oficial, a antecessora de Martini no cargo é Maria da Penha Pereira dos Santos, exonerada em janeiro deste ano. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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