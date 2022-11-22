PSC se incorpora ao Podemos e fica mais próximo a Casagrande

Pastor Everaldo, presidente nacional do PSC; Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, a deputada federal Lauriete e o deputado federal eleito Gilson Daniel Crédito: Divulgação

O PSC (Partido Social Cristão) não atingiu a cláusula de desempenho, ou seja, não elegeu o número suficiente de deputados federais e tampouco recebeu a quantidade mínima de votos destinada a candidatos à Câmara. Assim, a sigla estava fadada a minguar, sem recursos públicos e tempo de propaganda de TV.

A saída encontrada foi a fusão com o Podemos. O anúncio, de acordo com o presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel, foi feito nesta terça-feira (22).

A sigla PSC deixa de existir. O Podemos, turbinado, vai passar a contar com 18 deputados federais no país – seis deles foram eleitos pelo PSC.

No Espírito Santo, o Podemos elegeu três deputados estaduais e o PSC, um. Logo, após a junção, serão quatro.

O PSC é um partido conservador. Nacionalmente, é presidido pelo Pastor Everaldo, que disputou a Presidência da República em 2014 e fez dobradinha nos debates com Aécio Neves (PSDB) que, teoricamente, era concorrente dele.

Já o presidente estadual é o também pastor Reginaldo Almeida. No primeiro turno, em 2022, o PSC apoiou, oficialmente, a candidatura de Erick Musso (Republicanos) ao Senado. Para o Palácio Anchieta, não coligou com ninguém.

Na segunda etapa, entretanto, Reginaldo endossou Manato (PL) contra o governador Renato Casagrande (PSB) que, contou, desde o início, com o apoio do Podemos.

Com a fusão dos dois partidos, ainda a ser confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os quadros do PSC, que é a menor legenda na equação, certamente vão acabar atraídos à base casagrandista, em que o Podemos permanece firme e forte.

A bem da verdade, os filiados ao PSC com mandato já estão com Casagrande: o deputado estadual reeleito Alexandre Xambinho, a deputada federal não reeleita Lauriete e o deputado estadual Renzo Vasconcelos, que tentou uma vaga de deputado federal e, apesar de ter sido bem votado, não conseguiu chegar lá.

De acordo com Gilson Daniel, a composição da direção estadual do Podemos após a fusão ainda vai ser definida. A coluna o questionou sobre a posição que Reginaldo Almeida vai ocupar no novo arranjo. "Essa discussão será feita depois, mas construiremos tudo juntos", adiantou o deputado federal eleito.