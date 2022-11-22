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Fusão

PSC se incorpora ao Podemos e fica mais próximo a Casagrande

Fusão foi decidida por lideranças nacionais dos dois partidos e vai ter efeitos no ES

Públicado em 

22 nov 2022 às 19:58
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Pastor Everaldo, presidente nacional do PSC; Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, a deputada federal Lauriete e o deputado federal eleito Gilson Daniel
Pastor Everaldo, presidente nacional do PSC; Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, a deputada federal Lauriete e o deputado federal eleito Gilson Daniel Crédito: Divulgação
O PSC (Partido Social Cristão) não atingiu a cláusula de desempenho, ou seja, não elegeu o número suficiente de deputados federais e tampouco recebeu a quantidade mínima de votos destinada a candidatos à Câmara. Assim, a sigla estava fadada a minguar, sem recursos públicos e tempo de propaganda de TV.
A saída encontrada foi a fusão com o Podemos. O anúncio, de acordo com o presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel, foi feito nesta terça-feira (22).
A sigla PSC deixa de existir. O Podemos, turbinado, vai passar a contar com 18 deputados federais no país – seis deles foram eleitos pelo PSC.
No Espírito Santo, o Podemos elegeu três deputados estaduais e o PSC, um. Logo, após a junção, serão quatro. 
O PSC é um partido conservador. Nacionalmente, é presidido pelo Pastor Everaldo, que disputou a Presidência da República em 2014 e fez dobradinha nos debates com Aécio Neves (PSDB) que, teoricamente, era concorrente dele.
Já o presidente estadual é o também pastor Reginaldo Almeida. No primeiro turno, em 2022, o PSC apoiou, oficialmente, a candidatura de Erick Musso (Republicanos) ao Senado. Para o Palácio Anchieta, não coligou com ninguém.  
Na segunda etapa, entretanto, Reginaldo endossou Manato (PL) contra o governador Renato Casagrande (PSB) que, contou, desde o início, com o apoio do Podemos.

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Com a fusão dos dois partidos, ainda a ser confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os quadros do PSC, que é a menor legenda na equação, certamente vão acabar atraídos à base casagrandista, em que o Podemos permanece firme e forte.
A bem da verdade, os filiados ao PSC com mandato já estão com Casagrande: o deputado estadual reeleito Alexandre Xambinho,  a deputada federal não reeleita Lauriete e o deputado estadual Renzo Vasconcelos, que tentou uma vaga de deputado federal e, apesar de ter sido bem votado, não conseguiu chegar lá.
De acordo com Gilson Daniel, a composição da direção estadual do Podemos após a fusão ainda vai ser definida. A coluna o questionou sobre a posição que Reginaldo Almeida vai ocupar no novo arranjo. "Essa discussão será feita depois, mas construiremos tudo juntos", adiantou o deputado federal eleito.

A cláusula de desempenho

Para garantir recursos do fundo partidário e ter acesso ao tempo de rádio e televisão, que é a principal fonte de recursos das agremiações partidárias, o partido político precisará obter, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 9 estados, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada um; ou eleger pelo menos 11 deputados federais, distribuídos em pelo menos 9 estados.

 Fonte: Agência Câmara de Notícias

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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