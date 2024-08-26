Novos radares em Vila Velha para vias com mais atropelamentos e acidentes

Crédito: TV Gazeta

Um conjunto de novos radares estão sendo licitados pela Prefeitura de Vila Velha para serem instalados em ruas e avenidas da cidade. Vão ser escolhidos pontos com maior número de atropelamentos, acidentes e desrespeito a velocidade máxima para trafegar. A expectativa é de que os equipamentos comecem a ser instalados em três meses, informou o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) logo após a série de sabatinas com os candidatos a prefeitos nas Eleições 2024, realizada por A Gazeta e CBN Vitória, nesta segunda-feira (26).

Segundo o prefeito, a gestão da cidade tem feito ações constantes de orientação ao trânsito, com destaque para o maio amarelo.

“São muitas ações de orientação, mas infelizmente as pessoas reclamam que avançam um sinal e são multadas. Mas quem avançar o sinal em nossa cidade será multado por não cumprir uma regra básica que pode resultar tragédias, como foi o atropelamento de mãe e filha”, assinala.

Monitoramento

Entre as escolhidas para receberem os novos equipamentos estão, por exemplo, as vias que percorrem a orla de Vila Velha, com destaque para pontos da Avenida Estudante José Júlio de Souza, onde há ocorrências frequentes de atropelamento e desrespeito aos limites de velocidade; além das ruas Castelo Branco e Henrique Moscoso. Mas não está descartada a inclusão de outras vias.

“Nossa intenção é ordenar a cidade e infelizmente a forma de ordenar é lançar mão de radares para evitar acidentes, evitar que as pessoas percam suas vidas”, assinala Borgo.

A definição da quantidade de equipamentos a serem instalados e dos pontos que vão ser monitorados está sendo feita, segundo o prefeito, pela Secretaria de Defesa Social e Trânsito em parceria com a Guarda Municipal. Na análise também vão ser considerados os indicadores e os boletins de ocorrência dos acidentes.