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Segurança no trânsito

Novos radares em Vila Velha para vias com mais atropelamentos e acidentes

Os equipamentos estão sendo licitados e devem começar a ser instalados em três meses; confira abaixo algumas das vias que vão ser monitoradas

Públicado em 

26 ago 2024 às 14:43
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Radar instalado na rodovia da serra de Soturno
Crédito: TV Gazeta
Um conjunto de novos radares estão sendo licitados pela Prefeitura de Vila Velha para serem instalados em ruas e avenidas da cidade. Vão ser escolhidos pontos com maior número de atropelamentos, acidentes e desrespeito a velocidade máxima para trafegar. A expectativa é de que os equipamentos comecem a ser instalados em três meses, informou o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) logo após a série de sabatinas com os candidatos a prefeitos nas Eleições 2024, realizada por A Gazeta e CBN Vitória, nesta segunda-feira (26).
Esta é uma das medidas de segurança, segundo o prefeito, para evitar que as pessoas percam suas vidas em tragédias no trânsito. Na noite do último dia 21, mãe e filha foram atingidas por um carro enquanto atravessavam a via, na faixa de pedestres localizada em frente ao Pronto Atendimento (PA) da Glória, em Vila Velha. O veículo ultrapassou o sinal vermelho. Dois dias depois a criança, de 5 anos, morreu.
Segundo o prefeito, a gestão da cidade tem feito ações constantes de orientação ao trânsito, com destaque para o maio amarelo.
“São muitas ações de orientação, mas infelizmente as pessoas reclamam que avançam um sinal e são multadas. Mas quem avançar o sinal em nossa cidade será multado por não cumprir uma regra básica que pode resultar tragédias, como foi o atropelamento de mãe e filha”, assinala.

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Monitoramento

Entre as escolhidas para receberem os novos equipamentos estão, por exemplo, as vias que percorrem a orla de Vila Velha, com destaque para pontos da Avenida Estudante José Júlio de Souza, onde há ocorrências frequentes de atropelamento e desrespeito aos limites de velocidade; além das ruas Castelo Branco e Henrique Moscoso. Mas não está descartada a inclusão de outras vias.
“Nossa intenção é ordenar a cidade e infelizmente a forma de ordenar é lançar mão de radares para evitar acidentes, evitar que as pessoas percam suas vidas”, assinala Borgo.
A definição da quantidade de equipamentos a serem instalados e dos pontos que vão ser monitorados está sendo feita, segundo o prefeito, pela Secretaria de Defesa Social e Trânsito em parceria com a Guarda Municipal. Na análise também vão ser considerados os indicadores e os boletins de ocorrência dos acidentes.
Não haverá mudança nos limites de velocidade das avenidas e ruas, considerando que são estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.

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Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

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