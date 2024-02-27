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Sentido único na Rodovia do Sol: veja como ficará o trânsito em Vila Velha

Prefeitura de Vila Velha anunciou que vai deixar a via em sentido único da Brasil Center (antiga Embratel) até o Hospital Santa Mônica

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 05:56

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 fev 2024 às 05:56
O trânsito na Rodovia do Sol (ES 060) vai mudar. A Prefeitura de Vila Velha anunciou que vai transformar um trecho urbano da via em sentido único. Com as obras previstas para começarem em  abril, a reportagem de A Gazeta visitou os pontos que sofrerão alterações e preparou um vídeo explicando como vai ficar o trânsito na cidade após as mudanças serem implementadas. Assista abaixo.

Veja as mudanças no infográfico abaixo 

Na imagem abaixo é possível ver o tracejado vermelho, demonstrando toda a parte urbana da Rodovia do Sol que a Prefeitura de Vila Velha passou a administrar. O trecho fica entre o Shopping Boulevard, em Itaparica, até a Avenida Carioca – nas proximidades do Shopping Praia da Costa.
Rodovia do Sol terá sentido único em Vila Velha e obras começam em abril
Rodovia do Sol terá sentido único em Vila Velha e obras começam em abril Crédito: Arte Eduardo Helmer
A primeira intervenção consiste em retirar o canteiro central entre a Brasil Center (antiga Embratel) e o Hospital Santa Mônica, na região da Praia de Itaparica. Veja abaixo o trecho
Rodovia do Sol terá sentido único em Vila Velha e obras começam em abril
Rodovia do Sol terá sentido único em Vila Velha e obras começam em abril Crédito: Arte Eduardo Helmer
Com essa alteração, a Rodovia do Sol vai ter um único sentido para os motoristas que trafegam sentido Vitória, da Brasil Center até a Terceira Ponte (tracejado em azul no infográfico).
Já quem viaja sentido Guarapari deverá seguir pela Avenida Saturnino Rangel Mauro – que terá o sentido invertido, devolvendo o fluxo de veículos em direção à Brasil Center (tracejado em vermelho no mapa acima). 

Obras começam em abril 

A expectativa da prefeitura é iniciar as obras no mês de abril, conforme informou o secretário de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes dos Santos, para A Gazeta
“Essa intervenção significa retirar o canteiro central e criar mão única da Embratel até a Terceira Ponte com quatro vias sentido Vitoria. Já foi tratado com o governo do Estado, estamos aguardando o ‘start’, porque a parte estruturante vai ser feita pelo Estado e a sinalização pela prefeitura”, detalha.
“Nessa integração com o DER-ES (Departamento de Edificações e de Rodovias) e a Semobi (Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura), as tratativas foram feitas para fazermos juntos a intervenção necessária”, completa o secretário.
“Hoje, na Embratel (Brasil Center), não tem o tempo semafórico adequado para a travessia de pedestre, temos mão dupla e duas intersecções transversais no sentido contrário, isso dificulta o semáforo trabalhar”, contextualiza. 
Paralelo às intervenções, a prefeitura planeja a abertura de ruas transversais para facilitar o giro de veículos no entorno da rodovia.

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