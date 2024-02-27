Sentido único na Rodovia do Sol: veja como ficará o trânsito em Vila Velha

A Gazeta visitou os pontos que sofrerão alterações e preparou um vídeo explicando como vai ficar o trânsito na cidade após as mudanças serem implementadas. Assista abaixo. O trânsito na Rodovia do Sol (ES 060) vai mudar. A Prefeitura de Vila Velha anunciou que vai transformar um trecho urbano da via em sentido único . Com as obras previstas para começarem em abril, a reportagem devisitou os pontos que sofrerão alterações e preparou um vídeo explicando como vai ficar o trânsito na cidade após as mudanças serem implementadas.

Veja as mudanças no infográfico abaixo

Na imagem abaixo é possível ver o tracejado vermelho, demonstrando toda a parte urbana da Rodovia do Sol que a Prefeitura de Vila Velha passou a administrar. O trecho fica entre o Shopping Boulevard, em Itaparica, até a Avenida Carioca – nas proximidades do Shopping Praia da Costa.

Rodovia do Sol terá sentido único em Vila Velha e obras começam em abril Crédito: Arte Eduardo Helmer

A primeira intervenção consiste em retirar o canteiro central entre a Brasil Center (antiga Embratel) e o Hospital Santa Mônica, na região da Praia de Itaparica. Veja abaixo o trecho.

Rodovia do Sol terá sentido único em Vila Velha e obras começam em abril Crédito: Arte Eduardo Helmer

Com essa alteração, a Rodovia do Sol vai ter um único sentido para os motoristas que trafegam sentido Vitória , da Brasil Center até a Terceira Ponte (tracejado em azul no infográfico).

Já quem viaja sentido Guarapari deverá seguir pela Avenida Saturnino Rangel Mauro – que terá o sentido invertido, devolvendo o fluxo de veículos em direção à Brasil Center (tracejado em vermelho no mapa acima).

Obras começam em abril

A expectativa da prefeitura é iniciar as obras no mês de abril, conforme informou o secretário de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes dos Santos, para A Gazeta.

“Essa intervenção significa retirar o canteiro central e criar mão única da Embratel até a Terceira Ponte com quatro vias sentido Vitoria. Já foi tratado com o governo do Estado, estamos aguardando o ‘start’, porque a parte estruturante vai ser feita pelo Estado e a sinalização pela prefeitura”, detalha.

“Nessa integração com o DER-ES (Departamento de Edificações e de Rodovias) e a Semobi (Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura), as tratativas foram feitas para fazermos juntos a intervenção necessária”, completa o secretário.

“Hoje, na Embratel (Brasil Center), não tem o tempo semafórico adequado para a travessia de pedestre, temos mão dupla e duas intersecções transversais no sentido contrário, isso dificulta o semáforo trabalhar”, contextualiza.