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Em Vila Velha

Enfermeira morta em acidente na Rodovia do Sol deixa marido e três filhos

Familiares relataram que Lucinete Lopes Endlish, de 50 anos, tinha o costume de andar de bicicleta; o marido dela também ficou ferido na colisão com um táxi

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 20:31

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

14 fev 2024 às 20:31
Lucinete Lopes Endlish, de 50 anos, morreu após um acidente na Rodovia do Sol
Lucinete Lopes Endlish, de 50 anos, morreu após um acidente na Rodovia do Sol Crédito: Samy Ferreira | Acervo Familiar
Mãe de três filhos e enfermeira, Lucinete Lopes Endlish, de 50 anos, morreu após se envolver em um acidente com um táxi na tarde desta quarta-feira (14), na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Familiares que estiveram no local conversaram com o repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, e contaram um pouco mais sobre quem era a vítima.
Segundo a irmã da vítima, Maria Aparecida Lopes dos Santos, a ciclista era uma pessoa de fé e dizia estar vivendo uma fase boa da vida, devido a uma mudança de turno no trabalho. 
"Uma pessoa cheia de vida, evangélica, servia a Deus. Tinha uma vida inteira pela frente. Deixou um filho especial. Ela estava feliz que ela estava trabalhando de dia. Hoje era dia dela dar plantão de novo, e agora essa é a situação", disse, emocionada.
"Sentimento é de muita falta. Era uma pessoa muito especial para a gente. Sou da Bahia, e quando eu vinha para cá, ela sempre cuidava de mim. Agora Deus levou"
Adonias Lopes dos Santos - Irmão
Ainda conforme contou a irmã, Lucinete e o marido já tinham o hábito de andar de bicicleta. "Sempre gostou, era o lazer dela. Sabia que ajudava na saúde", detalhou Maria Aparecida.
Bicicleta ficou destruída após acidente na Barra do Jucu
Uma das bicicletas envolvidas no acidente ficou completamente destruída  Crédito: Jardel Possatti

O caso

Lucinete Lopes Endlish morreu após se envolver em um acidente com um táxi na ES 060, também conhecida como Rodovia do Sol. A vítima estava com o marido, de 55 anos, que conduzia uma segunda bicicleta e também foi atingido. Ele ficou ferido e precisou ser socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória. Não há mais informações sobre o estado de saúde do homem. 
Lucinete Lopes Endlish, de 50 anos, morreu após um acidente na Rodovia do Sol
Lucinete Lopes Endlish, de 50 anos, era enfermeira Crédito: Acervo Familiar
O repórter Álvaro Guaresqui esteve no local, e também apurou que o acidente ocorreu no momento em que o casal trafegava sobre um viaduto. Questionado, o motorista do táxi disse que seguia no sentido Vitória, quando a mulher teria entrado na frente do veículo. Em seguida, perdeu o controle e também atropelou o marido dela.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista do táxi foi encaminhado à Delegacia Regional do município para prestar depoimento. Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada na tarde desta quarta-feira (13), por volta das 15h50, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, na Rodoviária ES060, na altura do bairro Barra do Jucu. O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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