Enfermeira morta em acidente na Rodovia do Sol deixa marido e três filhos

Lucinete Lopes Endlish, de 50 anos, morreu após um acidente na Rodovia do Sol Crédito: Samy Ferreira | Acervo Familiar

Segundo a irmã da vítima, Maria Aparecida Lopes dos Santos, a ciclista era uma pessoa de fé e dizia estar vivendo uma fase boa da vida, devido a uma mudança de turno no trabalho.

"Uma pessoa cheia de vida, evangélica, servia a Deus. Tinha uma vida inteira pela frente. Deixou um filho especial. Ela estava feliz que ela estava trabalhando de dia. Hoje era dia dela dar plantão de novo, e agora essa é a situação", disse, emocionada.

"Sentimento é de muita falta. Era uma pessoa muito especial para a gente. Sou da Bahia, e quando eu vinha para cá, ela sempre cuidava de mim. Agora Deus levou" Adonias Lopes dos Santos - Irmão

Ainda conforme contou a irmã, Lucinete e o marido já tinham o hábito de andar de bicicleta. "Sempre gostou, era o lazer dela. Sabia que ajudava na saúde", detalhou Maria Aparecida.

Uma das bicicletas envolvidas no acidente ficou completamente destruída Crédito: Jardel Possatti

O caso

Lucinete Lopes Endlish morreu após se envolver em um acidente com um táxi na ES 060, também conhecida como Rodovia do Sol. A vítima estava com o marido, de 55 anos, que conduzia uma segunda bicicleta e também foi atingido. Ele ficou ferido e precisou ser socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória. Não há mais informações sobre o estado de saúde do homem.

Lucinete Lopes Endlish, de 50 anos, era enfermeira Crédito: Acervo Familiar

O repórter Álvaro Guaresqui esteve no local, e também apurou que o acidente ocorreu no momento em que o casal trafegava sobre um viaduto. Questionado, o motorista do táxi disse que seguia no sentido Vitória, quando a mulher teria entrado na frente do veículo. Em seguida, perdeu o controle e também atropelou o marido dela.