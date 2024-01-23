ES define novas regras para tráfego de caminhões na Rodovia do Sol

Rodovia do Sol Crédito: Heitor Righetti/Secom

Com o aumento registrado no fluxo de caminhões logísticos, desde o término da concessão da via à Rodosol, o governo do Estado anunciou, nesta terça-feira (23), que adotará uma nova regulamentação para o tráfego de veículos pesados na Rodovia do Sol

A norma atual estabelece que, em toda a Rodovia do Sol, só podem circular caminhões com PBT (Peso Total Bruto, que envolve peso do veículo, da carroceria e da carga) de até 23 toneladas. A partir de agora, com as regras que serão publicadas no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (24), ficará proibido o tráfego de caminhões com PBT superior a 23 toneladas na ES-060 (Rodovia do Sol) entre os KM 33, na altura do retorno e bairro Village do Sol, ao KM 39, no retorno e trevo de Setiba. Além disso, será restrito o tráfego de caminhões com PBT superior a 23 toneladas no entroncamento na ES-477, no trecho próximo à antiga praça do pedágio, até o entroncamento com da ES-388, próximo à BR 101.

De acordo com o governo do Estado, a medida está sendo adotada após diálogo com empresários da região 5 de Vila Velha (que envolve a Barra do Jucu e a Ponta da Fruta), o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, e representantes de outras instituições. Entre as rotas disponíveis para os caminhões que forem proibidos de circular pela via, estão a ES-388, a Darly Santos e a própria Rodovia do Sol, até o KM 33.