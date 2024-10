Entenda o que é abstenção de voto e seus impactos no resultado das eleições

Aqueles que não votarem e não apresentarem justificativa precisam pagar uma multa para regularizar a sua situação perante a Justiça Eleitoral

Com a chegada das eleições, muitas dúvidas podem surgir sobre termos comuns usados nesse período. Uma delas é em relação à abstenção de voto. Os dados de abstenção se referem aos eleitores que não comparecem às urnas durante o pleito.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , nas eleições de 2022, mais de 31 milhões de brasileiros, 20% do eleitorado, optaram por não exercer seu direito de voto. Essa foi a maior porcentagem desde 1998.

No Brasil, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para jovens entre 16 e 18, analfabetos e maiores de 70 anos. Pessoas que fazem parte do grupo obrigatório e optam por se abster podem justificar a ausência para não ficar em débito com a Justiça Eleitoral.