Saiba qual é a ordem de votação na urna eletrônica

Eleitores vão às urnas, no dia 6 de outubro, para escolher o prefeito e os vereadores dos municípios para os próximos quatro anos

Está chegando a hora de os quase 3 milhões de eleitores registrados no Espírito Santo irem às urnas para escolher os próximos prefeitos e vereadores dos municípios capixabas. O primeiro turno das eleições vai acontecer no dia 6 de outubro, enquanto o segundo turno, caso necessário, está marcado para o dia 27 do mesmo mês.