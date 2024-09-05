Eleição nos presídios: 3% das pessoas detidas no ES vão votar

Crédito: Arte- Sabrina Cardoso com Microsoft Designer

Entre as mais de 23 mil pessoas que estão no sistema carcerário do Espírito Santo, cerca de 3% vão participar das eleições municipais deste ano. A votação acontecerá em 12 unidades prisionais, localizadas em 11 cidades. Em comparação com o pleito de 2020, o número de eleitores aumentou, passando de 345 para cerca de 700.

Têm direito ao voto, segundo o previsto na Constituição Federal (artigo 15, inciso III), os 7.393 presos que estão em situação provisória, ou seja, que ainda não receberam uma sentença da Justiça.

O mesmo não acontece com outros 16.243, que possuem condenação criminal transitada em julgado — quando não há mais recursos —, e cujos direitos políticos estão suspensos durante o período de cumprimento da pena.

De acordo com o secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, houve um trabalho nas unidades prisionais para que os presos em situação provisória tivessem seus direitos assegurados.

“A lei garante aos presos provisórios o direito ao voto, e vão poder exercê-lo todos os que manifestaram a intenção. Nosso esforço foi para garantir o exercício da democracia”, relatou o secretário.

Pelas regras, o preso vota na cidade onde está localizada a unidade que o abriga. Nos casos em que o domicílio eleitoral era em outro município, foi realizada a transferência do título. A votação acontece em uma sala destinado à urna. O detento será encaminhado de sua cela ao local pelas equipes da Polícia Penal.

Além dos presos, alguns servidores também vão votar nas mesmas unidades prisionais. A tabela inclui o total de eleitores — presos e servidores. Confira a distribuição por unidade:

O voto dos jovens

Os 450 adolescentes e jovens internados nas unidades do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) também vão poder participar da votação. Convênio com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) permitiu a instalação de seções eleitorais especiais nas unidades socioeducativas.

Segundo o Iases, vão estar habilitados ao voto 239 socioeducandos com idades entre 16 e 18 anos, e outros 211 com mais de 18 anos. Em 2022, 451 adolescentes e jovens votaram.