Como você escolhe seu candidato? Fomos às ruas para saber

Entre propostas, princípios, valores e caráter os eleitores de Vitória disseram o que levam em consideração para escolher os candidatos a prefeito e vereador da Capital no próximo domingo (6)

Alguns priorizam boas propostas, enquanto outros escolhem levando em consideração os princípios, valores, caráter e até religião. E você? Quais critérios você usa na hora de escolher seu candidato? Essa foi a pergunta que A Gazeta fez nas ruas de Vitória aos eleitores que irão às urnas no próximo domingo (6) para escolher prefeito e vereadores do município. Confira as resposta no vídeo abaixo.

Para Rafael Albuquerque Lima, que já definiu seu voto, o importante é pesquisar o histórico - principalmente em relação a processos e denúncias - e as propostas dos candidatos com antecedência.

"Hoje essa politicagem que não pensa no povo nem em melhorias, deixa a gente sem muita opção de voto. Isso tá fazendo com que eu demore mais a decidir em quem eu vou votar", desabafou Renes.

O primeiro turno das Eleições 2024 será no dia 6 de outubro, um domingo. Já o segundo turno, se houver na sua cidade, será no dia 27 de outubro. O horário de votação é das 8h às 17h. Em 2024, mais de 2,9 milhões de capixabas vão às urnas decidir entre 9.657 candidatos às prefeituras e câmaras municipais capixabas.

