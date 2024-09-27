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Eleições 2024

Eleitores precisam atualizar e-Título para usá-lo no dia da votação

Segundo a Justiça Eleitoral, cerca de metade dos cadastrados na plataforma ainda não baixou a última atualização do aplicativo que serve como identificação na hora de votar
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

27 set 2024 às 17:17

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 17:17

O cadastro biométrico pode ser verificado no e-Título
O cadastro biométrico pode ser verificado no e-Título Crédito: shutterstock
e-Título é o aplicativo da versão digital do título de eleitor. Ele pode ser utilizado como identificação no dia da votação, caso o eleitor tenha realizado a biometria e tenha sua foto cadastrada no perfil.
No entanto, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), metade dos mais de 46 milhões de eleitores cadastrados no aplicativo ainda não realizou a atualização mais recente do e-Título e, com isso, estão com as contas desativadas.
Para fazer a atualização, basta acessar a aba de atualizações de aplicativos da loja virtual do seu celular (Google Play e Apple Store), procurar o ícone do e-Título e clicar em “atualizar”. Depois, é só colocar os seus dados pessoais e digitar a senha que cadastrou. Pronto, a sua conta estará reativada.
Caso tenha a biometria coletada e a foto no aplicativo, o eleitor poderá utilizar o app como identificação no dia da votação, sem a necessidade de apresentar o título de eleitor físico.
Eleitores precisam atualizar e-Título para usá-lo no dia da votação

Novidades e funções

O e-Título possui outras funcionalidades, além de ser um documento de identificação. Nele, é possível conferir o local de votação, emitir certidões – para quem tem a biometria cadastrada –, justificar a ausência no pleito, acessar e emitir guias para o pagamento de multas, autenticar documentos emitidos pela Justiça Eleitoral, entre outros serviços, tudo sem a necessidade de se deslocar a um cartório eleitoral.  
A última atualização do aplicativo trouxe aperfeiçoamentos na identificação por biometria e na consulta ao local de votação, além da melhoria no desempenho.
A Justiça Eleitoral recomenda que a atualização do aplicativo deve ser feita com antecedência para que as filas virtuais não comprometam a qualidade da conexão por conta da grande quantidade de acessos simultâneos.
Vale destacar que a versão virtual do título de eleitor não poderá ser emitida no dia da eleição.
*Com informações da assessoria de comunicação do TSE

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