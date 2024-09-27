Tudo o que você precisa saber sobre o voto para prefeito

As Eleições Municipais 2024 estão chegando. No dia 6 de outubro, milhões de eleitores irão às urnas no Espírito Santo e no restante do país para escolher quem vai governá-los nos próximos quatro anos. Neste ano, o pleito será para definir os prefeitos e vereadores de cada município.

Por isso, A Gazeta explica para o leitor como funciona o sistema de votação para cada um dos cargos em disputa. Começando pela votação para prefeito, que é a mais simples.

A cada quatro anos, a sociedade se reúne para eleger os prefeitos das cidades. Ao eleitor, basta digitar o número do seu candidato, composto por dois dígitos, e apertar "confirmar" na urna eletrônica.

A disputa é feita pelo sistema majoritário de votos, ou seja, vence a chapa que obtiver mais votos. Mas, em municípios que contam com mais de 200 mil eleitores, existe a possibilidade da realização de segundo turno.

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