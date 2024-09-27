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Eleições 2024

Tudo o que você precisa saber sobre o voto para prefeito

Em outubro, milhões de eleitores vão às urnas para eleger os chefes dos Executivos municipais pelos próximos quatro anos
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

27 set 2024 às 15:12

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 15:12

As Eleições Municipais 2024 estão chegando. No dia 6 de outubro, milhões de eleitores irão às urnas no Espírito Santo e no restante do país para escolher quem vai governá-los nos próximos quatro anos. Neste ano, o pleito será para definir os prefeitos e vereadores de cada município.
Por isso, A Gazeta explica para o leitor como funciona o sistema de votação para cada um dos cargos em disputa. Começando pela votação para prefeito, que é a mais simples.
A cada quatro anos, a sociedade se reúne para eleger os prefeitos das cidades. Ao eleitor, basta digitar o número do seu candidato, composto por dois dígitos, e apertar "confirmar" na urna eletrônica. 
A disputa é feita pelo sistema majoritário de votos, ou seja, vence a chapa que obtiver mais votos. Mas, em municípios que contam com mais de 200 mil eleitores, existe a possibilidade da realização de segundo turno.
Tudo o que você precisa saber sobre o voto para prefeito
Para que isso aconteça, basta que o candidato mais votado no primeiro turno não atinja a maioria simples dos votos (50% mais 1). Assim, é realizada uma nova votação, entre os dois candidatos mais votados no primeiro turno, para definir o vencedor da eleição – neste ano, o segundo turno está marcado para o dia 27 de outubro.

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