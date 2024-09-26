No domingo de eleição, as práticas que eram permitidas durante a campanha eleitoral ficam proibidas e os eleitores precisam ficar atentos a algumas regras antes de chegarem às urnas. No dia da votação, ficam estipuladas algumas proibições que podem gerar multa ou até mesmo levar à prisão.
O primeiro turno das Eleições 2024 será no dia 6 de outubro. Já o segundo turno - nas cidades que tiverem - será no dia 27 do mesmo mês. O horário de votação, em ambos, é das 8h às 17h e o pleito vai definir os prefeitos e os vereadores que vão ocupar as prefeituras e Câmaras municipais pelos próximos quatro anos.
Confira as permissões e proibições no dia da votação
O que pode e o que não pode ser feito no dia da eleição?