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Eleições 2024

O que pode e o que não pode ser feito no dia da eleição?

A Justiça Eleitoral possui um conjunto de regras que precisam ser cumpridas no dia da votação; confira quais são elas
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

26 set 2024 às 16:06

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 16:06

No domingo de eleição, as práticas que eram permitidas durante a campanha eleitoral ficam proibidas e os eleitores precisam ficar atentos a algumas regras antes de chegarem às urnas. No dia da votação, ficam estipuladas algumas proibições que podem gerar multa ou até mesmo levar à prisão. 
O primeiro turno das Eleições 2024 será no dia 6 de outubro. Já o segundo turno - nas cidades que tiverem - será no dia 27 do mesmo mês. O horário de votação, em ambos, é das 8h às 17h e o pleito vai definir os prefeitos e os vereadores que vão ocupar as prefeituras e Câmaras municipais pelos próximos quatro anos.

Confira as permissões e proibições no dia da votação

O que pode e o que não pode ser feito no dia da eleição?

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