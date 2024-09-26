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Eleições 2024

As estratégias dos candidatos na Grande Vitória a 10 dias da eleição

Postulantes às prefeituras pretendem intensificar corpo a corpo com eleitores, realizar carreatas e comparecer a eventos públicos na reta final de campanha
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

26 set 2024 às 18:39

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 18:39

Campanha eleitoral, eleições, campanha política
Candidatos traçam estratégias para os últimos dias de campanha eleitoral Crédito: Freepik
Faltando apenas 10 dias para o primeiro turno das Eleições 2024, marcado para 6 de outubro, os candidatos a prefeituras da Grande Vitória preparam suas agendas e desenham suas estratégias para a reta final do pleito.
As campanhas, que podem ser realizadas até a véspera da votação, em 5 de outubro, têm diversos pontos em comum: visitas a apoiadores; caminhadas em feiras livres, ruas e avenidas; carreatas e encontro com setores econômicos. Alguns candidatos também programaram visitas a templos religiosos e participações em eventos, como corridas e festivais musicais.
Apenas a assessoria do candidato Assumção (PL), em Vitória, não deu informações sobre a reta final da campanha à reportagem.
Confira abaixo os planos de cada um deles:

Vitória

Camila Valadão (Psol) destacou a intenção de aumentar a presença nas ruas "da feira da manhã até o bar à noite", dialogando, principalmente, com os indecisos. "A gente está com muitos times de pessoas, voluntários, militantes, pessoas que estão trabalhando com a gente, rodando pelos diferentes bairros de Vitória", disse. A campanha também conta com um comitê itinerante e fará, no sábado (28), a "Carreta Valadão", uma carreata puxada por uma carreta. A reta final também trará alterações nos programas do horário eleitoral gratuito.
As estratégias dos candidatos na Grande Vitória a 10 dias da eleição
O candidato Du (Avante) informou que, na reta final, focará em intensificar o contato direto com a população e corpo a corpo nos principais bairros: "Queremos ouvir os moradores, apresentar nossas propostas e discutir soluções para os problemas da cidade".
João Coser (PT) também vai intensificar suas agendas de rua. Segundo a coordenação da campanha, nesse período estão previstas ainda uma grande carreta e duas caminhadas, além de participações em entrevistas e debates.
A campanha do prefeito e candidato à reeleição, Lorenzo Pazolini (Republicanos), destacou a aposta em vídeos criativos sobre suas ações de campanha e entregas da gestão. Ele também vai intensificar o contato com moradores em caminhadas diárias, percorrendo vias dos bairros diariamente ao lado de apoiadores e voluntários. Além das visitas às feiras livres, ele também promoverá novos bandeiraços.
A campanha de Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) pretende manter o mesmo rumo, visitando bairros e comunidades de Vitória, gravando programas eleitorais e promovendo reuniões com apoiadores.
A assessoria do candidato Assumção (PL) não retornou o contato da reportagem. 

Vila Velha

A assessoria do candidato à reeleição Arnaldinho Borgo (Podemos) informou que ele manterá contato direto com os eleitores, encontrando segmentos da sociedade, caminhando nas comunidades e percorrendo bairros com trio elétrico. A agenda inclui uma caminhada às 9h do próximo sábado (28) em Alecrim até a estrada de Capuaba, em Santa Rita.
A campanha de Coronel Ramalho (PL) aposta em "maximizar o contato com setores estratégicos da sociedade, fortalecendo o diálogo com líderes comunitários, empresas e categorias profissionais", e em intensificar o corpo a corpo com a população. A equipe também grava vídeos para divulgar denúncias sobre a situação da cidade. No próximo dia 30, está prevista a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com quem o candidato fará uma carreata.
A agenda de Gabriel Ruy (Mobiliza) inclui encontros com moradores e apoiadores e caminhadas em diversos bairros, além de visitas a empresários e reuniões. O candidato programou diversos encontros com religiosos, como visita a uma comunidade judaica e participações em cultos. A agenda também inclui um evento de maçonaria, um treino de judô e o evento de hip hop "Batalha Nova Geração", no sábado (28), na praça do Desbravador de Terra Vermelha, além de lives.
O candidato João Batista Babá (PT) focará em em encontros presenciais com a população, especialmente nas comunidades, feiras livres, reuniões e em caminhadas por áreas comerciais. Ele também participará, no domingo (29), da corrida Dez Milhas Garoto e gravará sua propaganda para TV, rádio e redes sociais. Estão previstos encontros com apoiadores em frente à Praça de Praia das Gaivotas, no PA da Glória e no Terminal de Vila Velha.
A campanha de Mauricio Gorza (PSDB) informou que o candidato já finalizou suas últimas gravações e entrevistas: "Agora o candidato quer o contato olho no olho com o eleitor".
Professor Nícolas Trancho (Psol) informou que vai intensificar as caminhadas nas comunidades, com os candidatos a vereador do partido, em um trio elétrico. No dia 5, encerrando a campanha, será realizada uma carreata saindo da comunidade de Vila Esperança e percorrendo diversos bairros. A campanha também vai produzir vídeos e publicações nas redes sociais para apresentar o plano de governo.

Cariacica

No município de Cariacica, os candidatos vão reforçar as caminhadas. Célia Tavares, do PT, afirmou que vai percorrer todos os bairros para apresentar suas propostas, e também mostrar incoerências e equívocos pontuados por ela em relação à atual administração. “Queremos estar mais perto da nossa população”, frisou.
Candidato à reeleição, o prefeito Euclério Sampaio (MDB) continua dando expediente na prefeitura, mas também, segundo a assessoria de campanha, vai a encontros com apoiadores, faz bandeiraço no final da tarde e caminhadas no fim de semana, além de visitas a feiras, comércio e empresas.
Ivan Bastos (PL) também vai fazer caminhadas pelos bairros para conversar com os eleitores e planeja uma carreata no município. Questionado se Jair Bolsonaro (PL) pode ir a Cariacica, já que está prevista visita do ex-presidente ao Espírito Santo no próximo dia 30, o candidato disse que a agenda é imprevisível, mas acredita que somente o fato de o ex-presidente vir ao Estado terá bons reflexos na cidade.

Serra

Na Serra, Antonio Bungenstab (PRTB) vai intensificar, nos últimos dias da campanha, os encontros com eleitores e pretende reforçar as estratégias nas redes sociais.
O ex-prefeito Audifax Barcelos (PP) informou que pretende realizar caminhadas, encontros e agendas em igrejas e clubes.
Igor Elson (PL), além de encontrar o ex-presidente Jair Bolsonaro em 30 de setembro, vai realizar "super bandeiraços" em pontos estratégicos e carreatas temáticas em diferentes bairros, distribuindo materiais de campanha. A campanha também vai estruturar pontos de apoio móvel em locais de grande circulação, para distribuir materiais e esclarecer dúvidas de eleitores.
Pablo Muribeca (Republicanos) informou que o foco será a rua: "contato direto com a população, feiras, caminhadas, semáforos". Além disso, a campanha vai reforçar a divulgação de propostas através das redes sociais.
Professor Roberto Carlos (PT) vai intensificar agendas de rua, caminhadas, panfletagens, aumentar o alcance das redes sociais e investir em programas de rádio propositivos.
Weverson Meireles (PDT) deve intensificar visitas a empresas e caminhadas por diversos bairros, fortalecendo o contato direto com a população, ao lado do atual prefeito, Sergio Vidigal (PDT), que o escolheu para sua sucessão. Ele participará de encontros com apoiadores e eventos comunitários e religiosos, "aproveitando cada oportunidade para fortalecer sua base e conquistar o voto de indecisos".
Wylson Zon (Novo) informou que tem um cronograma de produção de vídeos e conteúdos que ainda não foram abordados, uma agenda estratégica com interlocutores do setor produtivo e formadores de opinião e caminhadas todos os dias: "O corpo a corpo tem sido importante tanto para converter em votos, como para aprofundar e conhecer as principais dores dos serranos".

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