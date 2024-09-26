Bolsonaro vem ao ES na segunda (30) em apoio a candidatos do PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará no Espírito Santo na próxima segunda-feira (30), para apoiar candidatos do PL nas eleições deste ano. A agenda inclui uma carreata que passará pela Serra, por Vitória e Vila Velha, onde ocorrerá um comício. A informação foi confirmada pela assessoria do senador Magno Malta (PL), presidente estadual do partido.
A carreata está programada para começar às 9h no Aeroporto de Vitória em direção ao Parque da Prainha, em Vila Velha, onde Bolsonaro se encontrará com apoiadores e candidatos do partido. Depois, o ex-presidente deve almoçar em Vitória e embarcar para São Paulo durante a tarde.