Papo de Eleições analisa debates de candidatos a prefeito da Grande Vitória

Após a realização dos debates com os candidatos a prefeito de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, A Gazeta lança o 11º episódio do videocast Papo de Eleições, um giro de notícias com as principais movimentações políticas no Espírito Santo. Veja o vídeo no fim do texto.
Esta edição detalha os principais pontos dos debates realizados por A Gazeta e CBN Vitória entre os dias 20 e 25 de setembro.
Com apresentação de Nadedja Calado e Vinícius Zagoto, jornalistas do Núcleo de Eleições de A Gazeta, o videocast conta, neste episódio, com a participação dos repórteres Aline Nunes e Tiago Alencar. O programa, que vai acontecer durante todo o calendário eleitoral, fica disponível no site e no YouTube de A Gazeta e também em áudio nos principais tocadores de podcast. Confira abaixo: