Não sabe em quem votar? Conheça os candidatos a prefeito e a vereador no ES

Página dos candidatos e comparador de propostas de A Gazeta podem fornecer informações para ajudar eleitor a definir voto

Conheça e compare os candidatos ao cargo de prefeito e vereador do Espírito Santo nas eleições municipais de 2024 . (Pch.vector/Freepik)

O eleitor capixaba que ainda não sabe em quem votar para prefeito e vereador nas eleições deste domingo (6) pode contar com duas ferramentas de A Gazeta para ajudar na tarefa de definir quem vai estar no comando dos Executivos e Legislativos municipais.

Uma das plataformas é a página do candidato, que permite o cidadão conhecer os postulantes, que reúne em um só lugar todos os postulantes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador do Espírito Santo.

Para ver o perfil dos políticos que concorrem nas Eleições 2024 e verificar dados pessoais, como profissão, escolaridade e bens declarados, basta entrar no endereço agazeta.com.br/eleicoes/candidatos. As informações disponíveis retratam o cenário eleitoral dos 78 municípios do Estado.

Na ferramenta, o eleitor pode conferir as opções por cidade, buscar pelo nome ou pelo número do político e ver dados sobre o partido. Todas as informações disponibilizadas por A Gazeta foram declaradas pelos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral.

Como comparar a proposta dos candidatos à prefeitura?

Os eleitores das quatro maiores cidades da Grande Vitória e de outros dois importantes municípios do interior do Estado também podem conhecer mais a fundo os candidatos a partir da ferramenta Compare e Vote.

O sistema permite comparar os planos de governo e propostas dos candidatos a prefeito de uma mesma cidade. Ao todo, são 36 planos de governo analisados de candidatos aos Executivos de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares.

Os postulantes ao cargo de prefeito, no ato do registro da candidatura, devem obrigatoriamente apresentar um plano de governo. Esses documentos têm as ideias e propostas para o desenvolvimento da cidade.

Para ler as promessas de cada candidato de Vitória, por exemplo, o eleitor teria que analisar mais de 200 páginas. A ferramenta Compare e Vote facilita esse processo.

A equipe do Núcleo de Eleições de A Gazeta separou os planos em 12 temas diferentes: saúde, educação, emprego e habitação, assistência social, infraestrutura, segurança, meio ambiente, cultura e esporte, transporte, turismo, economia e gestão e inovação.

Ao entrar na plataforma, basta selecionar um dos municípios, escolher dois candidatos para comparar suas propostas e, por fim, selecionar a área de interesse.

A página de candidatos e o Compare e Vote foram criados para fortalecer ainda mais a cobertura de A Gazeta nas Eleições 2024, que reúne informações didáticas sobre o processo eleitoral e a movimentação política no Espírito Santo com conteúdos multimídia. Para ficar bem informado, acesse agazeta.com.br/eleicoes.

