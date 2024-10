Eleições 2024

Veja o que funciona e o que não funciona no domingo de votação no ES

Supermercados, shoppings e hemocentros funcionarão de forma especial no próximo dia 6; já ruas de lazer e ciclofaixas de Vitória estarão suspensas, devido ao maior fluxo de veículos

No próximo domingo (6), é dia de ir às urnas para escolher vereadores e prefeitos. E, por conta das Eleições municipais, muitos estabelecimentos terão horário de funcionamento especial e alguns serviços oferecidos terão reforço ou serão suspensos, para garantir a tranquilidade do pleito deste ano e o deslocamento dos eleitores até os locais de votação.

Comércios e shoppings

Segundo a Fecomercio, os estabelecimentos atacadista e varejista de gêneros alimentícios estão autorizados a funcionar das 7 às 13 horas.

Já os shoppings e centros comerciais têm o funcionamento autorizado das 15 horas às 21 horas, horário que é reiterado pela Associação Capixaba de Supermercados (Acaps). A convenção também prevê liberação de escalas de trabalho até 30 minutos após o horário de fechamento dos estabelecimentos, sendo vedada a exigência de horas extras dos colaboradores no dia 6. Além disso, é proibida a compensação desse dia de trabalho com folga em feriados municipais, estaduais, federais e em outros dias de eleição.

Os maiores shoppings da Grande Vitória funcionarão no seguinte regime:

Shopping Vitória e Shoppings Praia da Costa, Vila Velha e Mestre Álvaro: Lojas e quiosques, das 15h às 21h. Praça de alimentação, das 11h às 22h

Shoppings Montserrat e Moxuara: Lojas e quiosques das 15h às 21h. Praça de alimentação, das 11h às 21h

Hemocentro

Segundo o Hemoes, o horário de atendimento será reduzido e ocorrerá das 7h às 13h. Essa medida vai garantir a continuidade do serviço, sem comprometer o atendimento à população. As atividades serão retomadas normalmente na segunda-feira (7), com atendimento das 7h às 19h.

Trânsito e segurança

Sobre o esquema de trânsito, a Guarda Municipal de Vitória informa que as tradicionais ruas de lazer e ciclofaixas da Capital estarão suspensas, em decorrência do maior volume de veículos circulando. A Rua de Lazer da Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi — tanto no trecho entre Jardim da Penha e Mata da Praia quanto no trecho de Jardim Camburi — e a da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Av. Beira-Mar) não vai funcionar. Também estarão suspensas as ciclofaixas de todos os bairros da cidade.

Prefeituras e governo do ES

Em relação aos órgãos públicos municipais e do governo do Estado, as repartições administrativas não funcionam aos fins de semana. Já os prontos atendimentos, UPAs, guardas municipais e demais serviços essenciais funcionarão normalmente.

