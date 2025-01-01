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Quinto mandato

Ferraço manda derrubar muretas em avenida no 1° ato como prefeito em Cachoeiro

Eleito com 42,81% dos votos, prefeito tomou posse, nesta quarta-feira (1°), em solenidade que aconteceu na Câmara Municipal
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

01 jan 2025 às 18:31

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 18:31

Muretas foram removidas da Avenida Aristides Campos
Muretas foram removidas da Avenida Aristides Campos, que atravessa Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor/A Gazeta
Como primeiro ato no retorno à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, o prefeito Theodorico Ferraço (PP) mandou derrubar as muretas da Avenida Aristides Campos, uma das vias mais importantes da cidade do Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (1), antes mesmo da cerimônia de posse, realizada à tarde. As equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), agentes de trânsito, profissionais da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços e da equipe de limpeza foram mobilizados para dar suporte à remoção e garantir o andamento do trânsito na região. 
A presença das muretas na avenida era alvo antigo de reclamação de motoristas e moradores de Cachoeiro, que pediam a remoção da estrutura. Alguns acidentes registrados com carros se chocando ou ficam presos sobre os pequenos muros que separavam as vias de rolamento.
Eleito com 42,81% dos votos, Ferraço tomou posse para seu quinto mandato como prefeito em solenidade que aconteceu na Câmara Municipal. Além dele, o vice-prefeito Júnior Corrêa (Novo) também assumiu cargo para a gestão de 2025-2028. Foram empossados, ainda, os 19 vereadores eleitos. Durante a cerimônia, o prefeito frisou o compromisso com a melhoria do trânsito no município.
"Essa retirada (das muretas) não tem nenhum rancor, não tem ódio, não tem demonstração de força, mas é a voz do povo. Daqui para a frente, teremos que enfrentar o trânsito de Cachoeiro de Itapemirim. Ele é terrível. Cachoeiro cresceu e cresceu o número de veículos, mas também encontraremos soluções. Temos um caminho para frente de muita fé e esperança"
Theodorico Ferraço - Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim
Prefeito Theodorico Ferraço e vice-prefeito Júnior Corrêa em cerimônia de posse
O vice Júnior Corrêa e o prefeito Theodorico Ferraço durante a cerimônia de posse Crédito: Divulgação
À TV Gazeta, Ferraço ressaltou ainda que deseja investir em um projeto de industrialização da cidade, em parceria com o governo do Estado. A ideia é implantar uma cidade industrial para contribuir com o crescimento do município. "Cachoeiro vai crescer e vai se desenvolver", disse o prefeito. 
Outra proposta mencionada durante a cerimônia foi a criação de um festival de música inspirado em Roberto Carlos, artista nascido em Cachoeiro, que pode acontecer no Parque Municipal do Itabira, próximo ao Pico do Itabira.

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