Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Revitalização

Centro Cultural Carmélia tem obras retomadas e deve ficar pronto em 2026

Investimento feito nas duas etapas da obra será de R$ 25 milhões e expectativa é entregar o espaço totalmente reformulado em março do próximo ano
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 jan 2025 às 16:54

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 16:54

Centro Cultural Carmelia M. DE Souza, Vitória
Centro Cultural Carmelia Maria de Souza, em Vitória: primeira fase de obras contempla reforma da fachada Crédito: Ricardo Medeiros
Três anos após assumir o Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, o governo do Estado retomou a revitalização do espaço. Na última quarta-feira (8), o Executivo estadual assinou a ordem de serviço para que a empresa responsável pelas obras inicie os trabalhos.
As obras serão realizadas em duas etapas. A primeira, recém-contratada, contempla a reforma das fachadas e da cobertura. Os trabalhos devem durar 165 dias corridos, contados a partir da última quarta-feira (8), quando foi assinada a ordem de serviço. Assim, a primeira etapa deve ser concluída ainda no primeiro semestre do ano.
O governo do Estado informou para A Gazeta que a segunda etapa abrange as áreas externa e interna do imóvel e que o edital para contratar a empresa responsável pelos trabalhos finais deve ser publicado ainda no primeiro trimestre de 2025. A completa revitalização do espaço terá investimento total de R$ 25 milhões, e deve ser concluída em março de 2026.
Com as intervenções, o teatro será reativado e o centro cultural voltará a ser palco de ações direcionadas à cultura, às artes e à comunicação pública. O Carmélia será sede da TVE, da Espírito Santo 89.1 FM e da própria Fundação Carmélia, após ser completamente revitalizado e devidamente equipado.
Como deve ficar o Centro Cultural Carmélia após a revitalização
Projeção do espaço após reforma Crédito: Governo do Estado

Obra foi paralisada em 2022 

Em maio de 2022, mais de um ano desde a cessão do espaço feita pela União, as primeiras intervenções iniciadas no local foram paralisadas e o contrato firmado entre a empresa responsável e Secretaria de Estado de Turismo (Setur) rompido.
A pasta destacou que rescindiu o contrato com a empresa licitada responsável pela primeira etapa da reforma, como noticiado por A Gazeta em 3 de maio de 2022. Essa etapa contemplaria a manutenção do telhado, para corrigir infiltrações, além da manutenção na calçada e o reparo de muros e do jardim. Na época, a Setur informou que a contratada para as obras não havia cumprido o cronograma estabelecido.
Em outubro de 2023, dois anos após ser cedido ao governo do Espírito Santo, o Carmélia ainda não tinha previsão de início das obras, que serão retomadas agora. 

Veja Também

Tempo de uso do Teatro Carmélia ao governo do ES passa de 5 para 20 anos

Carmélia não tem previsão de obras 2 anos após cessão ao governo do ES

Teatro do Centro Cultural Carmélia terá até projeções audiovisuais após reforma

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Governo do ES Centro Cultural Carmélia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados