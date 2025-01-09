Centro Cultural Carmélia tem obras retomadas e deve ficar pronto em 2026

Centro Cultural Carmelia Maria de Souza, em Vitória: primeira fase de obras contempla reforma da fachada Crédito: Ricardo Medeiros

Três anos após assumir o Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, o governo do Estado retomou a revitalização do espaço. Na última quarta-feira (8), o Executivo estadual assinou a ordem de serviço para que a empresa responsável pelas obras inicie os trabalhos.

As obras serão realizadas em duas etapas. A primeira, recém-contratada, contempla a reforma das fachadas e da cobertura. Os trabalhos devem durar 165 dias corridos, contados a partir da última quarta-feira (8), quando foi assinada a ordem de serviço. Assim, a primeira etapa deve ser concluída ainda no primeiro semestre do ano.

O governo do Estado informou para A Gazeta que a segunda etapa abrange as áreas externa e interna do imóvel e que o edital para contratar a empresa responsável pelos trabalhos finais deve ser publicado ainda no primeiro trimestre de 2025. A completa revitalização do espaço terá investimento total de R$ 25 milhões, e deve ser concluída em março de 2026.

Com as intervenções, o teatro será reativado e o centro cultural voltará a ser palco de ações direcionadas à cultura, às artes e à comunicação pública. O Carmélia será sede da TVE, da Espírito Santo 89.1 FM e da própria Fundação Carmélia, após ser completamente revitalizado e devidamente equipado.

Projeção do espaço após reforma Crédito: Governo do Estado

Obra foi paralisada em 2022

Em maio de 2022, mais de um ano desde a cessão do espaço feita pela União , as primeiras intervenções iniciadas no local foram paralisadas e o contrato firmado entre a empresa responsável e Secretaria de Estado de Turismo (Setur) rompido.