Centro Cultural Carmélia tem obras retomadas e deve ficar pronto em 2026

Três anos após assumir o Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, o governo do Estado retomou a revitalização do espaço. Na última quarta-feira (8), o Executivo estadual assinou a ordem de serviço para que a empresa responsável pelas obras inicie os trabalhos.
As obras serão realizadas em duas etapas. A primeira, recém-contratada, contempla a reforma das fachadas e da cobertura. Os trabalhos devem durar 165 dias corridos, contados a partir da última quarta-feira (8), quando foi assinada a ordem de serviço. Assim, a primeira etapa deve ser concluída ainda no primeiro semestre do ano.
O governo do Estado informou para A Gazeta que a segunda etapa abrange as áreas externa e interna do imóvel e que o edital para contratar a empresa responsável pelos trabalhos finais deve ser publicado ainda no primeiro trimestre de 2025. A completa revitalização do espaço terá investimento total de R$ 25 milhões, e deve ser concluída em março de 2026.
Com as intervenções, o teatro será reativado e o centro cultural voltará a ser palco de ações direcionadas à cultura, às artes e à comunicação pública. O Carmélia será sede da TVE, da Espírito Santo 89.1 FM e da própria Fundação Carmélia, após ser completamente revitalizado e devidamente equipado.
Obra foi paralisada em 2022
Em maio de 2022, mais de um ano desde a cessão do espaço feita pela União, as primeiras intervenções iniciadas no local foram paralisadas e o contrato firmado entre a empresa responsável e Secretaria de Estado de Turismo (Setur) rompido.
A pasta destacou que rescindiu o contrato com a empresa licitada responsável pela primeira etapa da reforma, como noticiado por A Gazeta em 3 de maio de 2022. Essa etapa contemplaria a manutenção do telhado, para corrigir infiltrações, além da manutenção na calçada e o reparo de muros e do jardim. Na época, a Setur informou que a contratada para as obras não havia cumprido o cronograma estabelecido.
Em outubro de 2023, dois anos após ser cedido ao governo do Espírito Santo, o Carmélia ainda não tinha previsão de início das obras, que serão retomadas agora.