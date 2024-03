Tempo de uso do Teatro Carmélia ao governo do ES passa de 5 para 20 anos

Momento em que caminhão é destombado por guincho na BR 259, em João Neiva. (Divulgação/DNIT)

O motorista do caminhão que tombou na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (12), não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A vítima ainda não foi identificada, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O veículo, um Mercedes Benz de cor azul, com placas da cidade de Brumado, na Bahia, transportava chapas de granito, que ficaram espalhadas pela pista.

Segundo a PRF, o condutor do veículo perdeu o controle da direção do caminhão. Não há mais informações sobre as circunstâncias do acidente. O veículo ficou destombado e, pode-se ver, em fotos, que estava praticamente sem a cabine. Um guincho foi até o local para retirá-lo da pista.

O trânsito ficou totalmente interditado no local, na altura do km 20,7 da rodovia, entre às 3h até às 7h25, quando foi liberado no sistema pare e siga. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi acionado para realizar a limpeza da via.

Segundo a PRF, o trânsito foi totalmente liberado por volta das 10h30.