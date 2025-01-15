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Documentário

Morro do Macaco: por onde andam os sobreviventes da tragédia

Sem lugar para se estabelecer em Vitória, sobreviventes do deslizamento da pedra na comunidade tiveram que ir à luta; confira no segundo episódio da websérie
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

15 jan 2025 às 01:00

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 01:00

O impacto da tragédia no Morro do Macaco, em janeiro de 1985, não se limitou à madrugada chuvosa em que foi registrado o deslizamento da pedra que arrasou a comunidade da região do Tabuazeiro, em Vitória. Após enterrar seus mortos, nos casos em que os corpos foram encontrados, centenas de famílias ficaram sem ter onde morar e não sabiam como recomeçar.
Após acordo, parte do grupo foi encaminhado para um conjunto habitacional recém-inaugurado naquela época: Feu Rosa. Um dos maiores bairros da Serra hoje foi formado pelas vítimas do deslizamento. Confira detalhes no segundo episódio do documentário sobre o Morro do Macaco. (Veja acima)
Perdeu o primeiro episódio? Confira abaixo:

Personagens da tragédia do Morro do Macaco

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