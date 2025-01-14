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Primeira UPA de Vitória terá contrato para as obras assinado até junho

Após assinatura, empresa terá 540 dias para executar a construção; empreendimento contará com 10 consultórios e 35 leitos para pacientes em observação
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 jan 2025 às 17:06

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 17:06

Projeção de como deve ficar a primeira UPA de Vitória
Projeção de como deve ficar a primeira UPA de Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória
O contrato para as obras de construção da primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Capital será assinado até junho pela Prefeitura de Vitória. O empreendimento contará com 10 consultórios e 35 leitos para pacientes em observação e vai ofertar serviços de complexidade intermediaria, que, articulados com atenção básica, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as portas de urgência hospitalares, vão compor a rede de urgência e emergência do município. Após a assinatura da ordem de serviço, a empresa responsável terá prazo de 540 dias para execução. O investimento será de R$ 21,6 milhões, com recursos do próprio Executivo. 
O projeto prevê um estabelecimento de suporte nível 3 – o maior e mais complexo nível para uma UPA – com dois pavimentos, rampas, elevadores para macas, área para pediatria com consultórios, local para inalação, medicação, sala de espera e acolhida, espaço para observação com leitos, consultórios para adultos também com espaço de espera, de medicação e inalação, além de leitos para observação e para isolamentos. 
A UPA será construída no bairro Forte São João, em terreno localizado na esquina da Rua Desembargador José Vicente, com a Avenida Vitória, próxima da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).
Primeira UPA de Vitória terá contrato para as obras assinado até junho
A nova UPA atenderá pacientes acometidos por eventos agudos ou crônicos intensificados de natureza clínica e prestará atendimento inicial em casos cirúrgicos e de trauma, até a transferência e/ou encaminhamento a outros pontos de atenção, quando necessário.
Esses serviços serão ofertados 24 horas interruptamente por equipe multiprofissional composta por médico clínico, médico pediatra, médico-cirurgião, dentista, enfermeiro, técnicos/auxiliares de enfermagem, assistentes sociais, farmacêutico, auxiliar de consultório dentário, assistente administrativo, auxiliar de laboratório, assistente de farmácia, com possibilidade de atuação de outras categorias profissionais e especialidades médicas como: psicólogo, cardiologista e ortopedista

Projeção de como deve ficar a primeira UPA de Vitória

A solicitação para a construção da primeira UPA de Vitória partiu da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e, em novembro de 2022, o primeiro estudo foi apresentado pela Secretaria Municipal de Obras. Em janeiro de 2023, técnicos das secretarias de Saúde e de Obras visitaram UPAs instaladas no estado de São Paulo e readequaram os estudos.

Qual a diferença de UPA para UBS e pronto-socorro?

- Pronto-socorro: projetados para lidar com emergências graves, como acidentes e outras condições que requerem atenção médica imediata;

- Unidade Básica de Saúde (UBS): atendimento médico de rotina para pacientes menos graves e que não necessitem de atendimento imediato:

- Unidade de Pronto Atendimento (UPA): alternativa aos pronto-socorros, oferecem atendimento médico de emergência a pacientes que precisem de assistência imediata, mas que não necessariamente aprestam condições que ameacem suas vidas. 

UPA foi motivo de discussão nas eleições de 2024

No período eleitoral, adversários do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) criticaram o chefe do Executivo municipal, por Vitória não ter uma UPA. 
No debate realizado pela TV Gazeta entre os dias 3 e 4 de outubro de 2024, a deputada Camila Valadão (Psol), então candidata a prefeita, questionou o prefeito, falando em R$ 76 milhões disponíveis do governo federal para a área da saúde que não teriam sido usados pela gestão.
O prefeito se comprometeu a iniciar as obras da primeira UPA da Capital e concluir a construção ainda no primeiro mandato

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