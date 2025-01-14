Projeção de como deve ficar a primeira UPA de Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória

O contrato para as obras de construção da primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Capital será assinado até junho pela Prefeitura de Vitória . O empreendimento contará com 10 consultórios e 35 leitos para pacientes em observação e vai ofertar serviços de complexidade intermediaria, que, articulados com atenção básica, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as portas de urgência hospitalares, vão compor a rede de urgência e emergência do município. Após a assinatura da ordem de serviço, a empresa responsável terá prazo de 540 dias para execução. O investimento será de R$ 21,6 milhões, com recursos do próprio Executivo.

O projeto prevê um estabelecimento de suporte nível 3 – o maior e mais complexo nível para uma UPA – com dois pavimentos, rampas, elevadores para macas, área para pediatria com consultórios, local para inalação, medicação, sala de espera e acolhida, espaço para observação com leitos, consultórios para adultos também com espaço de espera, de medicação e inalação, além de leitos para observação e para isolamentos.

A UPA será construída no bairro Forte São João, em terreno localizado na esquina da Rua Desembargador José Vicente, com a Avenida Vitória, próxima da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).

Your browser does not support the audio element. Primeira UPA de Vitória terá contrato para as obras assinado até junho

A nova UPA atenderá pacientes acometidos por eventos agudos ou crônicos intensificados de natureza clínica e prestará atendimento inicial em casos cirúrgicos e de trauma, até a transferência e/ou encaminhamento a outros pontos de atenção, quando necessário.

Esses serviços serão ofertados 24 horas interruptamente por equipe multiprofissional composta por médico clínico, médico pediatra, médico-cirurgião, dentista, enfermeiro, técnicos/auxiliares de enfermagem, assistentes sociais, farmacêutico, auxiliar de consultório dentário, assistente administrativo, auxiliar de laboratório, assistente de farmácia, com possibilidade de atuação de outras categorias profissionais e especialidades médicas como: psicólogo, cardiologista e ortopedista

Projeção de como deve ficar a primeira UPA de Vitória

A solicitação para a construção da primeira UPA de Vitória partiu da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e, em novembro de 2022, o primeiro estudo foi apresentado pela Secretaria Municipal de Obras. Em janeiro de 2023, técnicos das secretarias de Saúde e de Obras visitaram UPAs instaladas no estado de São Paulo e readequaram os estudos.

Qual a diferença de UPA para UBS e pronto-socorro? - Pronto-socorro: projetados para lidar com emergências graves, como acidentes e outras condições que requerem atenção médica imediata;



- Unidade Básica de Saúde (UBS): atendimento médico de rotina para pacientes menos graves e que não necessitem de atendimento imediato:



- Unidade de Pronto Atendimento (UPA): alternativa aos pronto-socorros, oferecem atendimento médico de emergência a pacientes que precisem de assistência imediata, mas que não necessariamente aprestam condições que ameacem suas vidas.

UPA foi motivo de discussão nas eleições de 2024