Primeira UPA de Vitória terá contrato para as obras assinado até junho

O contrato para as obras de construção da primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Capital será assinado até junho pela Prefeitura de Vitória
. O empreendimento contará com 10 consultórios e 35 leitos para pacientes em observação e vai ofertar serviços de complexidade intermediaria, que, articulados com atenção básica, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
e as portas de urgência hospitalares, vão compor a rede de urgência e emergência do município. Após a assinatura da ordem de serviço, a empresa responsável terá prazo de 540 dias para execução. O investimento será de R$ 21,6 milhões, com recursos do próprio Executivo.
O projeto prevê um estabelecimento de suporte nível 3 – o maior e mais complexo nível para uma UPA – com dois pavimentos, rampas, elevadores para macas, área para pediatria com consultórios, local para inalação, medicação, sala de espera e acolhida, espaço para observação com leitos, consultórios para adultos também com espaço de espera, de medicação e inalação, além de leitos para observação e para isolamentos.
A UPA será construída no bairro Forte São João, em terreno localizado na esquina da Rua Desembargador José Vicente, com a Avenida Vitória, próxima da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).
A nova UPA atenderá pacientes acometidos por eventos agudos ou crônicos intensificados de natureza clínica e prestará atendimento inicial em casos cirúrgicos e de trauma, até a transferência e/ou encaminhamento a outros pontos de atenção, quando necessário.
Esses serviços serão ofertados 24 horas interruptamente por equipe multiprofissional composta por médico clínico, médico pediatra, médico-cirurgião, dentista, enfermeiro, técnicos/auxiliares de enfermagem, assistentes sociais, farmacêutico, auxiliar de consultório dentário, assistente administrativo, auxiliar de laboratório, assistente de farmácia, com possibilidade de atuação de outras categorias profissionais e especialidades médicas como: psicólogo, cardiologista e ortopedista
A solicitação para a construção da primeira UPA de Vitória partiu da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e, em novembro de 2022, o primeiro estudo foi apresentado pela Secretaria Municipal de Obras. Em janeiro de 2023, técnicos das secretarias de Saúde e de Obras visitaram UPAs instaladas no estado de São Paulo e readequaram os estudos.