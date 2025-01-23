O “pulo do gato” que garante a Marcelo Santos a reeleição como presidente da Assembleia

O vice-governador Ricardo Ferraço, o presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, o governador Renato Casagrande e o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, em Brasília, na quarta-feira (22) Crédito: Instagram/@marcelosantosdeputado

O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União Brasil), está virtualmente reeleito para comandar a Casa. Em meio aos prós e contras já listados pela coluna entre ele e o possível concorrente, Vandinho Leite (PSDB), Marcelo levou a melhor.

A rigor, Vandinho nunca foi candidato ao cargo, mas trabalhava, nos bastidores, para se viabilizar, investindo em certas desconfianças que o Palácio Anchieta nutria em relação ao atual presidente.

O principal eleitor nesta disputa, apesar de formalmente não votar, é o governador Renato Casagrande (PSB). O "pulo do gato" para Marcelo conquistar o endosso de Casagrande na corrida pelo comando da Mesa Diretora da Assembleia foi dado na quarta-feira (22).

O atual presidente da Assembleia costurou com o União Brasil nacional o apoio do partido ao projeto eleitoral do grupo casagrandista para 2026 que, hoje, tem nome e sobrenome: Ricardo Ferraço (MDB).

O União vai apoiar Ricardo como pré-candidato ao Palácio Anchieta. "O União Brasil reafirma o compromisso de apoio ao projeto administrativo e político liderado por Renato Casagrande e Ricardo Ferraço em 2026", escreveu Marcelo, em publicação nas redes sociais, na quarta.

Além disso, Marcelo, que travava uma queda de braço interna com o presidente estadual do União, Felipe Rigoni, não vai assumir, diretamente, o comando da legenda no Espírito Santo.

Em vez disso, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, atualmente filiado ao MDB, vai voltar para o União e passar a presidir o partido.

Euclério é uma pessoa de confiança de Marcelo, mas também de Casagrande e de Ricardo.

Se Marcelo Santos fosse reeleito para a Assembleia e também assumisse a presidência estadual do União Brasil seria "muita concentração de poder", como avaliam integrantes da cúpula casagrandista.

O apoio de Marcelo a Ricardo e a resolução da questão do União eram fatores decisivos para garantir a bênção do Palácio ao atual presidente da Assembleia. E a bênção, ainda que não declarada publicamente, veio.

O próprio Casagrande atuou meses atrás, nos bastidores, para impedir a tomada de poder de Marcelo, garantindo a manutenção de Rigoni, que é secretário estadual de Meio Ambiente, à frente do partido.

A avaliação agora, porém, é que Rigoni, de qualquer forma, perderia o posto. É que a direção nacional do União estaria insatisfeita com os resultados eleitorais da sigla no estado.

E, desta vez, Casagrande participou da costura. Ele e Ricardo Ferraço estiveram em Brasília ao lado de Marcelo Santos para tratar do assunto com o presidente nacional do União, Antonio Rueda.

Rigoni não estava lá.

A coluna tentou contato com ele, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

O diretório estadual do União Brasil é eleito, não é um órgão provisório. Em tese, Rigoni poderia ficar na presidência até abril de 2027. Mas, sem apoio político dentro da legenda e, principalmente, sem o endosso do governador, a posição dele é muito frágil.

"O presidente da Assembleia tem que ter um compromisso de estar discutindo conosco o mesmo projeto (para 2026)" Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo, em 20/01/2025

No último sábado (20), o governador listou à coluna os critérios que considera essenciais para a definição do próximo presidente da Assembleia:

"Primeiro, governabilidade (um presidente que garanta a votação dos projetos do governo em tempo hábil e oportuno); segundo, democracia interna, ter uma Mesa que compartilhe com os demais deputados as decisões internas; terceiro, confiança em relação à nossa condução em 2026".

"(Apoiar) o candidato que a nossa base vai apoiar é pré-requisito", deixou claro o governador.

Naquele dia, ele pedalou de Itaparica até a Barra do Jucu, na inauguração da Ponte da Madalena, ladeado por Ricardo Ferraço e pelo prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), outro possível pré-candidato ao Palácio Anchieta.

O deputado estadual Vandinho Leite, que era a alternativa informal a Marcelo, também esteve lá. Parlamentar com base eleitoral na Serra, o tucano foi longe, de bicicleta, de Itaparica até a Barra do Jucu também, e fez sua parte.

Marcelo, entretanto, é o favorito dos demais deputados.

O deputado federal Victor Linhalis, o deputado estadual Vandinho Leite e o governador Renato Casagrande na inauguração da Ponte da Madalena, em Vila Velha, no dia 20 Crédito: Ricardo Medeiros

A movimentação de Vandinho até ajudou a reforçar as desconfianças que casagrandistas tinham em relação a Marcelo Santos, mas também fez com que o atual presidente reagisse para contorná-las.

Marcelo esteve em palanques opostos aos de Casagrande em Vitória e na Serra, por exemplo — apoiou Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Pablo Muribeca (Republicanos), enquanto o Palácio trabalhava por Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e Weverson Meireles (PDT), respectivamente.

O FATOR RICARDO

Para completar o quadro de dúvidas, Marcelo e Ricardo não são próximos politicamente.

Em abril de 2026, Casagrande pode renunciar ao mandato para disputar o Senado. Ricardo, nesse caso, assumiria o governo e seria o candidato natural à sucessão do socialista.

Teria que lidar diretamente com o presidente da Assembleia.

Vandinho é aliadíssimo de Ricardo.

Marcelo, por sua vez, esforçou-se para espantar a "pulga atrás da orelha" dos casagrandistas.

Passou a elogiar Ricardo pública e recorrentemente. Por fim, ainda costurou o apoio nacional do União Brasil ao vice-governador.