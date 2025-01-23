O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), deve trocar de legenda nos próximos dias. O mandatário reeleito pode voltar ao União Brasil, seu antigo partido. Além de mudar de abrigo partidário, o chefe do Executivo cariaciquense deve ser anunciado, no próximo mês, como novo presidente da sigla no Estado. O próprio Euclério confirmou a informação à reportagem de A Gazeta, na noite desta quarta-feira (22). A gestão da legenda deverá ser realizada de forma compartilhada com o deputado estadual Marcelo Santos, atual presidente da Assembleia Legislativa.
O convite para assumir o comando do União foi feito, conforme Euclério, pelo presidente nacional da sigla, o advogado Antônio Rueda, também nesta quarta (22), por meio de ligação telefônica.
"Recebi o convite do Rueda durante ligação nesta quarta-feira. Essas conversas já estavam acontecendo. Será uma presidência compartilhada", contou Euclério, que está em licença médica na Prefeitura de Cariacica, após passar por um transplante de rim.
A conversa do até o momento emedebista com Rueda teria acontecido durante agenda política em Brasília (DF), da qual participaram o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), o deputado Marcelo Santos (União); o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB); e o vice-governador, Ricardo Ferraço (MDB), presidente estadual do atual partido de Euclério.
Euclério diz que vai presidir o União no ES em conjunto com Marcelo Santos
A discussão sobre a nova presidência do União Brasil em território capixaba teve como pano de fundo o anúncio da legenda de que apoiará o projeto político do grupo capitaneado por Renato Casagrande visando às eleições de 2026, conforme afirmou Marcelo Santos à reportagem.
"Tivemos um encontro com presidente nacional do União, o Rueda, para tratarmos do apoio do partido ao projeto político liderado pelo governador Renato Casagrande. Aqui no Estado, como nome do partido, sempre deixei público o meu compromisso de apoiar esse projeto conduzido pelo governador. Então, também trouxemos essa discussão sobre os rumos do União no Espírito Santo, momento em que oficializamos o convite ao prefeito Euclério", disse Marcelo.
Em publicação feita em suas redes sociais poucas horas após a agenda partidária em Brasília, Marcelo anunciou a ida de Euclério para sua legenda, chegando a dizer que o prefeito ocuparia papel crucial na Executiva estadual do partido, mas sem revelar em que cargo no diretório.
Ainda durante conversa com a reportagem, o deputado afirmou que a nova gestão do União – atualmente presidido pelo secretário de Estado do Meio Ambiente, Felipe Rigoni – deverá funcionar de maneira compartilhada, com ele e Euclério no comando das principais decisões. Rigoni não estava presente na agenda política no Distrito Federal.
Marcelo também foi questionado se a nova presidência do União já estaria sacramentada, com data de início marcada. O parlamentar afirmou que ainda conversaria com Euclério para acertar mais detalhes sobre a decisão. Ele acrescentou que Rigoni, mesmo sendo destituído do comando da legenda, seguirá tendo espaço no partido.
O secretário foi procurado para comentar a possível troca na gestão, mas não retornou aos contatos até o fechamento deste texto. Desde os primeiros meses do ano passado, a legenda está envolta em especulações de que teria novo presidente, com o próprio Marcelo Santos sendo o principal cotado para o posto.