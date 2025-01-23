Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo presidente

Euclério diz que vai presidir o União no ES em conjunto com Marcelo Santos

O convite para assumir o comando estadual do partido foi feito, conforme o prefeito de Cariacica, pelo presidente nacional da sigla, Antônio Rueda
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

22 jan 2025 às 21:27

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 21:27

Euclério Sampaio, candidato à Prefeitura de Cariacica, foi entrevistado por A Gazeta e CBN Vitória
Euclério Sampaio, atualmente no MDB, deve trocar de partido e presidir o União Brasil Crédito: Ricardo Medeiros
O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), deve trocar de legenda nos próximos dias. O mandatário reeleito pode voltar ao União Brasil, seu antigo partido.  Além de mudar de abrigo partidário, o chefe do Executivo cariaciquense deve ser anunciado, no próximo mês, como novo presidente da sigla no Estado. O próprio Euclério confirmou a informação à reportagem de A Gazeta, na noite desta quarta-feira (22). A gestão da legenda deverá ser realizada de forma compartilhada com o deputado estadual Marcelo Santos, atual presidente da Assembleia Legislativa.
O convite para assumir o comando do União foi feito, conforme Euclério, pelo presidente nacional da sigla, o advogado Antônio Rueda, também nesta quarta (22), por meio de ligação telefônica.
"Recebi o convite do Rueda durante ligação nesta quarta-feira. Essas conversas já estavam acontecendo. Será uma presidência compartilhada", contou Euclério, que está em licença médica na Prefeitura de Cariacica, após passar por um transplante de rim.
A conversa do até o momento emedebista com Rueda teria acontecido durante agenda política em Brasília (DF), da qual participaram o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), o deputado Marcelo Santos (União); o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB); e o vice-governador, Ricardo Ferraço (MDB), presidente estadual do atual partido de Euclério.
Euclério diz que vai presidir o União no ES em conjunto com Marcelo Santos
A discussão sobre a nova presidência do União Brasil em território capixaba teve como pano de fundo o anúncio da legenda de que apoiará o projeto político do grupo capitaneado por Renato Casagrande visando às eleições de 2026, conforme afirmou Marcelo Santos à reportagem.
"Tivemos um encontro com presidente nacional do União, o Rueda, para tratarmos do apoio do partido ao projeto político liderado pelo governador Renato Casagrande. Aqui no Estado, como nome do partido, sempre deixei público o meu compromisso de apoiar esse projeto conduzido pelo governador. Então, também trouxemos essa discussão sobre os rumos do União no Espírito Santo, momento em que oficializamos o convite ao prefeito Euclério", disse Marcelo.
Em publicação feita em suas redes sociais poucas horas após a agenda partidária em Brasília, Marcelo anunciou a ida de Euclério para sua legenda, chegando a dizer que o prefeito ocuparia papel crucial na Executiva estadual do partido, mas sem revelar em que cargo no diretório.
Ainda durante conversa com a reportagem, o deputado afirmou que a nova gestão do União – atualmente presidido pelo secretário de Estado do Meio Ambiente, Felipe Rigoni – deverá funcionar de maneira compartilhada, com ele e Euclério no comando das principais decisões. Rigoni não estava presente na agenda política no Distrito Federal.
Marcelo também foi questionado se a nova presidência do União já estaria sacramentada, com data de início marcada. O parlamentar afirmou que ainda conversaria com Euclério para acertar mais detalhes sobre a decisão. Ele acrescentou que Rigoni, mesmo sendo destituído do comando da legenda, seguirá tendo espaço no partido.
O secretário foi procurado para comentar a possível troca na gestão, mas não retornou aos contatos até o fechamento deste texto. Desde os primeiros meses do ano passado, a legenda está envolta em especulações de que teria novo presidente, com o próprio Marcelo Santos sendo o principal cotado para o posto. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Cariacica espírito santo Felipe Rigoni Renato Casagrande Partido Político Euclério Sampaio Marcelo Santos Prefeitura de Cariacica União Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica
Dinheiro, real, moeda
Governo Lula projeta salário mínimo em R$ 1.717 em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados