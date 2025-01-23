Euclério Sampaio, atualmente no MDB, deve trocar de partido e presidir o União Brasil Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta, na noite desta quarta-feira (22). A gestão da legenda deverá ser realizada de forma compartilhada com o deputado estadual Marcelo Santos, atual presidente da Assembleia Legislativa. O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), deve trocar de legenda nos próximos dias. O mandatário reeleito pode voltar ao União Brasil, seu antigo partido. Além de mudar de abrigo partidário, o chefe do Executivo cariaciquense deve ser anunciado, no próximo mês, como novo presidente da sigla no Estado. O próprio Euclério confirmou a informação à reportagem dena noite desta quarta-feira (22). A gestão da legenda deverá ser realizada de forma compartilhada com o deputado estadual Marcelo Santos, atual presidente da Assembleia Legislativa.

O convite para assumir o comando do União foi feito, conforme Euclério, pelo presidente nacional da sigla, o advogado Antônio Rueda, também nesta quarta (22), por meio de ligação telefônica.

Your browser does not support the audio element. Euclério diz que vai presidir o União no ES em conjunto com Marcelo Santos

A discussão sobre a nova presidência do União Brasil em território capixaba teve como pano de fundo o anúncio da legenda de que apoiará o projeto político do grupo capitaneado por Renato Casagrande visando às eleições de 2026, conforme afirmou Marcelo Santos à reportagem.

"Tivemos um encontro com presidente nacional do União, o Rueda, para tratarmos do apoio do partido ao projeto político liderado pelo governador Renato Casagrande. Aqui no Estado, como nome do partido, sempre deixei público o meu compromisso de apoiar esse projeto conduzido pelo governador. Então, também trouxemos essa discussão sobre os rumos do União no Espírito Santo, momento em que oficializamos o convite ao prefeito Euclério", disse Marcelo.

Ainda durante conversa com a reportagem, o deputado afirmou que a nova gestão do União – atualmente presidido pelo secretário de Estado do Meio Ambiente, Felipe Rigoni – deverá funcionar de maneira compartilhada, com ele e Euclério no comando das principais decisões. Rigoni não estava presente na agenda política no Distrito Federal.

Marcelo também foi questionado se a nova presidência do União já estaria sacramentada, com data de início marcada. O parlamentar afirmou que ainda conversaria com Euclério para acertar mais detalhes sobre a decisão. Ele acrescentou que Rigoni, mesmo sendo destituído do comando da legenda, seguirá tendo espaço no partido.