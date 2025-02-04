Homem exige Pix da ex para comprar gasolina e atear fogo nela e é preso no ES

Um homem de 44 anos foi preso em Barramares, Vila Velha , na segunda-feira (3), após invadir a casa da ex-companheira, mantê-la em cárcere privado e ainda obrigá-la a fazer uma transferência via Pix de R$ 80, dizendo que o valor seria usado para comprar gasolina com a intenção de atear fogo na mulher. A vítima conseguiu escapar pulando o muro da residência e buscou ajuda de uma vizinha.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar , a mulher, de também de 44 anos, chamou a polícia na manhã de segunda-feira. Ela relatou que, no dia anterior, por volta das 15h, o ex-companheiro entrou na casa dela sem autorização, consumiu bebidas alcoólicas e drogas e a impediu de sair do local.

A vítima ainda relatou que, durante a madrugada, ele exigiu que a mulher fizesse a transferência via Pix. Ele disse que compraria gasolina para atear fogo nela com o dinheiro.

Aproveitando um momento de distração do agressor, a vítima conseguiu fugir e se abrigar na casa de uma vizinha, de onde acionou a polícia. Quando os policiais chegaram ao endereço da vizinha, o suspeito ainda estava na residência da vítima. Ele foi preso e conduzido à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

Também consta no boletim de ocorrência que essa não foi a primeira vez: a vítima disse à polícia que já chegou a ser acolhida em uma Casa Abrigo devido às agressões do ex-companheiro.