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Em Vila Velha

Homem exige Pix da ex para comprar gasolina e atear fogo nela e é preso no ES

Vítima disse que fugiu pulando o muro e conseguiu abrigo na casa de uma vizinha; suspeito foi autuado por descumprir medida protetiva, cárcere privado e injúria

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 11:22

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

04 fev 2025 às 11:22
Um homem de 44 anos foi preso em Barramares, Vila Velha, na segunda-feira (3), após invadir a casa da ex-companheira, mantê-la em cárcere privado e ainda obrigá-la a fazer uma transferência via Pix de R$ 80, dizendo que o valor seria usado para comprar gasolina com a intenção de atear fogo na mulher. A vítima conseguiu escapar pulando o muro da residência e buscou ajuda de uma vizinha.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mulher, de também de 44 anos, chamou a polícia na manhã de segunda-feira. Ela relatou que, no dia anterior, por volta das 15h, o ex-companheiro entrou na casa dela sem autorização, consumiu bebidas alcoólicas e drogas e a impediu de sair do local.
A vítima ainda relatou que, durante a madrugada, ele exigiu que a mulher fizesse a transferência via Pix. Ele disse que compraria gasolina para atear fogo nela com o dinheiro. 
Aproveitando um momento de distração do agressor, a vítima conseguiu fugir e se abrigar na casa de uma vizinha, de onde acionou a polícia. Quando os policiais chegaram ao endereço da vizinha, o suspeito ainda estava na residência da vítima. Ele foi preso e conduzido à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
Também consta no boletim de ocorrência que essa não foi a primeira vez: a vítima disse à polícia que já chegou a ser acolhida em uma Casa Abrigo devido às agressões do ex-companheiro.
Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva, cárcere privado e injúria, os últimos dois na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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