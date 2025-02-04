Grupo rouba carro de app na Praia Secreta e acaba detido em Vila Velha

Polícia deteve suspeitos e recuperou o carro roubado Crédito: Leitor | A Gazeta

Um grupo de cinco pessoas – quatro adolescentes e um jovem de 18 anos, foi detido após roubar o carro de um motorista de aplicativo. Após o roubo, houve perseguição em ruas de Vila Velha na noite de segunda-feira (3), entre Praia da Costa e o bairro Dom João Batista, que terminou com todos os envolvidos detidos e levados para a delegacia. Segundo a Polícia Militar , veículo foi recuperado.

Em nota, a Polícia Militar informou que realizava patrulhamento na Praia da Costa quando militares da Força Tática do 4º Batalhão perceberam que havia um veículo transitando pela rua Castelo Branco com cinco ocupantes, que aparentavam ser adolescentes. Assim que o carro se aproximou da interseção entre as ruas Castelo Branco e Inácio Higino, os suspeitos teriam demonstrado nervosismo com a presença dos policiais. O condutor parou abruptamente e deixou o automóvel "morrer". Em seguida, arrancou rapidamente, avançando o semáforo, que estava vermelho.

Os policiais deram ordem de parada, mas o condutor do veículo não a acatou. Os militares, então, começaram a perseguir o carro onde estavam os adolescentes. Durante a perseguição, no bairro Dom João Batista, o veículo bateu em um automóvel estacionado e capotou. Após o acidente, os suspeitos foram abordados, e a polícia descobriu que eram quatro adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, e um jovem de 18 anos, identificado como Iarley Cristofer dos Santos.

Iarley Cristofer dos Santos foi preso após roubo de carro e perseguição em Vila Velha Crédito: Fabrício Christ

Durante as diligências, ainda no local da ocorrência, o Ciodes informou à polícia que, minutos antes da ocorrência, houve um chamado de roubo de veículo de aplicativo na Praia Secreta. Segundo o condutor, vítima dos adolescentes, ele teria sido agredido com uma "gravata" e teve pertences pessoais roubados, além do carro. Os materiais roubados foram recuperados.

Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o motorista vítima do grupo relatou que os suspeitos usaram a conta de uma mulher para pedir a corrida no bairro Aribiri, em Vila Velha. O destino da corrida seria a Praia Secreta. O condutor afirmou que ficou desconfiado dos suspeitos, mas decidiu continuar a corrida. O homem é de Brasília e se mudou com a família para o Estado há um ano.

Motorista vítima do roubo é de Brasília e se mudou para o Estado há um ano Crédito: Fabrício Christ

"Colocaram a faca atrás do meu pescoço, mandaram eu descer do veículo e anunciaram o assalto. Um deles se exaltou, queria me jogar no porta-malas do veículo" X. - Motorista vítima do roubo e da agressão

A Polícia Civil informou que cinco suspeitos, entre 14 e 18 anos, foram conduzidos à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle). Os nomes dos adolescentes envolvidos não estão sendo divulgados nesta reportagem, considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).