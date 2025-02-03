Perseguição a carro roubado termina na delegacia no Sul do ES

Atualização
04/02/2025 - 11:00
A versão anterior desta matéria informava que o suspeito tinha 18 anos, conforme a Polícia Militar. O rapaz, na verdade, tem 16 anos. Título e texto foram atualizados.
Uma perseguição terminou com um adolescente de 16 anos encaminhado para a delegacia na manhã desta segunda-feira (03), no Centro de Rio Novo do Sul, município localizado na Região Sul do Estado. Após o registro de um boletim unificado a respeito do furto de um carro de modelo Chevrolet Onix preto, em Iconha, a PM iniciou buscas na região. Ao localizar o carro próximo a um trevo na BR 101, os oficiais deram ordem de parada para o condutor, que iniciou a fuga.
Durante a perseguição, o veículo roubado foi visto seguindo em sentido a Rio Novo do Sul. Ao entrar em alta velocidade na rua Major Caetano, no Centro, ele colidiu contra outros três veículos, incluindo uma viatura da PM e um ônibus de viagem. O adolescente tentou fugir novamente, mas foi contido pelos policiais militares no local.
Segundo a PM, o adolescente de 16 anos, que não foi identificado, é natural do estado do Rio de Janeiro e possui duas ocorrências registradas, sendo uma por posse e uso de entorpecentes e outra por tráfico de drogas, ambas durante o ano de 2024.
O adolescente foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim. Lá, segundo a Polícia Civil, ele assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo aos crimes de furto, dano qualificado, desobediência e dirigir veículo sem habilitação, gerando perigo de dano. Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família.