Perseguição a carro roubado termina na delegacia no Sul do ES

Atualização A versão anterior desta matéria informava que o suspeito tinha 18 anos, conforme a Polícia Militar. O rapaz, na verdade, tem 16 anos. Título e texto foram atualizados.

Uma perseguição terminou com um adolescente de 16 anos encaminhado para a delegacia na manhã desta segunda-feira (03), no Centro de Rio Novo do Sul, município localizado na Região Sul do Estado. Após o registro de um boletim unificado a respeito do furto de um carro de modelo Chevrolet Onix preto, em Iconha, a PM iniciou buscas na região. Ao localizar o carro próximo a um trevo na BR 101, os oficiais deram ordem de parada para o condutor, que iniciou a fuga.

Durante a perseguição, o veículo roubado foi visto seguindo em sentido a Rio Novo do Sul. Ao entrar em alta velocidade na rua Major Caetano, no Centro, ele colidiu contra outros três veículos, incluindo uma viatura da PM e um ônibus de viagem. O adolescente tentou fugir novamente, mas foi contido pelos policiais militares no local.

Adolescente bateu em três veículos, incluindo uma viatura da Polícia Militar Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Segundo a PM, o adolescente de 16 anos, que não foi identificado, é natural do estado do Rio de Janeiro e possui duas ocorrências registradas, sendo uma por posse e uso de entorpecentes e outra por tráfico de drogas, ambas durante o ano de 2024.

Veículo foi roubado em Iconha e recuperado em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado Crédito: Divulgação/Polícia Militar