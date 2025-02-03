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Em Rio Novo do Sul

Perseguição a carro roubado termina na delegacia no Sul do ES

Durante a fuga, o rapaz invadiu a contramão da direção com o Onix roubado e bateu em três veículos, incluindo uma viatura da Polícia Militar

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 16:05

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

03 fev 2025 às 16:05

Atualização

04/02/2025 - 11:00
A versão anterior desta matéria informava que o suspeito tinha 18 anos, conforme a Polícia Militar. O rapaz, na verdade, tem 16 anos. Título e texto foram atualizados.
Uma perseguição terminou com um adolescente de 16 anos encaminhado para a delegacia na manhã desta segunda-feira (03), no Centro de Rio Novo do Sul, município localizado na Região Sul do Estado. Após o registro de um boletim unificado a respeito do furto de um carro de modelo Chevrolet Onix preto, em Iconha, a PM iniciou buscas na região. Ao localizar o carro próximo a um trevo na BR 101, os oficiais deram ordem de parada para o condutor, que iniciou a fuga.
Durante a perseguição, o veículo roubado foi visto seguindo em sentido a Rio Novo do Sul. Ao entrar em alta velocidade na rua Major Caetano, no Centro, ele colidiu contra outros três veículos, incluindo uma viatura da PM e um ônibus de viagem. O adolescente tentou fugir novamente, mas foi contido pelos policiais militares no local.
Suspeito bateu em três veículos, incluindo um carro da PM
Adolescente bateu em três veículos, incluindo uma viatura da Polícia Militar Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Segundo a PM, o adolescente de 16 anos, que não foi identificado, é natural do estado do Rio de Janeiro e possui duas ocorrências registradas, sendo uma por posse e uso de entorpecentes e outra por tráfico de drogas, ambas durante o ano de 2024.
Veículo foi roubado em Iconha e recuperado em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado
Veículo foi roubado em Iconha e recuperado em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado Crédito: Divulgação/Polícia Militar
O adolescente foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim. Lá, segundo a Polícia Civil, ele assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo aos crimes de furto, dano qualificado, desobediência e dirigir veículo sem habilitação, gerando perigo de dano. Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família.

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