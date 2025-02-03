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Fofura! Minicapixaba viraliza com reação a surpresa de aniversário

Pais do pequeno Pedro posicionaram brinquedos do menino na porta do quarto dele, para recebê-lo com um "parabéns" especial; cena já foi vista por mais de 1,7 milhão de pessoas

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 14:58

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

03 fev 2025 às 14:58
O pequeno Pedro, morador de Vila Velha, teve um "bom dia" diferente no aniversário de dois anos, no último domingo (2): os pais dele posicionaram os brinquedos do menino na porta do quarto da criança, com um bolinho, velinhas e uma música de parabéns rolando, como se a festa tivesse sido montada pelos ursinhos e bonecos dele, logo no primeiro momento do dia. O garoto adorou e se divertiu com a surpresa. A cena foi filmada e publicada pela tia dele: em menos de 24 horas, o vídeo já tinha ultrapassado um milhão de visualizações no TikTok.
Geraldo Paulino de Oliveira Junior, pai de Pedro, contou que teve a ideia de montar a "festa dos brinquedos" no sábado (1º): "Fiquei pensando que queria fazer algo que marcasse ele, que chamasse a atenção. Sábado à noite preparei tudo. Domingo de manhã, quando ele acordou e saiu da cama, minha esposa filmou e a reação foi aquela do vídeo. Depois ele soprou a velinha, e falou que adorou, que estava feliz. Ficou falando disso o dia todo".
O pai enviou o vídeo no grupo da família, e a tia de Pedro, Kamilly Oliveira, publicou as imagens no perfil dela no TikTok. "Depois disso fui para a academia, quando voltei meu celular estava cheio de notificação, eu realmente não esperava. O Pedro é uma criança muito alegre, espontânea, divertida, gosta muito de ouvir música, dançar. Ele é sempre assim", detalhou. 
Nos comentários do vídeo, muita gente ficou encantada com o menino reconhecendo os brinquedos "presentes" na festa. "Tem até outro vídeo que mostra ele conferindo brinquedo por brinquedo, ele sabe o nome de todos", ressaltou a tia de Pedro. 
Até a publicação desta matéria, o vídeo já contava com mais de 1,7 milhão de visualizações. Para o pai, o vídeo ter viralizado também foi uma surpresa. "A gente não esperava, era uma coisinha ali para a gente mesmo", destacou. 

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