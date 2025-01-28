Bicicleta gigante chama a atenção em Vila Velha e vídeo viraliza

(confira acima). O vídeo de uma bicicleta gigante passando por uma rotatória viralizou no TikTok na última semana. Até agora, já são mais de 380 mil visualizações. E para quem costuma dizer que esse tipo de cena curiosa "só acontece no Espírito Santo ", acertou: as imagens foram feitas no bairro Santa Paula I, em Vila Velha , pela estudante Rhyanna de Souza

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, a adolescente contou que estava jogando vôlei em uma quadra do bairro quando viu a bicicleta e resolveu gravar. "Eu e meu time ficamos impressionados com aquilo, então resolvi gravar e postei. Em menos de cinco minutos eu vi que as pessoas já estavam curtindo, até mandei para minha amiga e perguntei: 'Será que vai viralizar?' E viralizou", lembrou a estudante.

Mas, afinal, quem é o homem que aparece na imagem? Descobrimos que é o torneiro mecânico Silas da Silva Brum, de 48 anos, morador de Santa Paula I. Ele quem construiu a bicicleta "diferentona" do zero, para um amigo que tinha visto uma semelhante quando viajou para fora do Brasil. Foram cerca de dois meses até ela ficar pronta para uso. Atualmente, ele está na fase dos últimos ajustes.

"Tive que fazer um projeto direitinho para começar a fazer. Estou finalizando, falta ajustar o freio. Como ela ficou muito pesada e eu coloquei freio de bicicleta, não está parando legal. Estou colocando freio de moto e estou finalizando ela para entregar para ele. No dia desse vídeo que acabou viralizando eu estava testando ela", contou Silas.

Ele detalhou que a bicicleta tem cinco metros de comprimento e 1,80 metros de altura. "Fabriquei tudo do zero, só não fabriquei corrente, assento, pé de vela. O restante foi tudo eu mesmo que fiz, com tubos de aço", disse Silas.

Por onde passa, ele chama a atenção. "Quando ando com ela para testar, o pessoal fica tirando foto, filmando. Ela é grande, no começo fica um pouco difícil, mas depois que você acostuma é muito gostoso de andar", pontuou o torneiro mecânico.